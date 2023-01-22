«محمد بن زايد  السكنية» أول مدينة  مستدامة

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أن مدينة محمد بن زايد تعتبر أول مدينة مستدامة في إمارة الفجيرة، وهي تضم 1100 مسكن، لأكثر من 7000 مستفيد، بينها 583 مسكناً مكوناً من 5 غرف، و417 مسكناً من 4 غرف، إضافة إلى 100 مسكن من 3 غرف، كما تضم مدينة محمد بن زايد 20 حديقة عامة مختلفة المساحات.

وقال: حققت المدينة مواصفات المدن المستدامة كافة، أهمها المواصفات العصرية التي تتنوع بين التصميم التراثي والأندلسي، حيث تم التصميم المعماري للفيلات ذات الطابع التراثي بواجهاتها الأمامية والجانبية والخلفية بمكوناتها كافة من وحي تراث العمارة المحلية، وتم اختيار ألوانها لتنسجم مع واقع البيئة المحلية، أما الفيلات ذات الطابع الأندلسي، فقد تمت مراعاة تصميم أشكال الواجهات الأمامية والجانبية والخلفية معمارياً، وكذلك النوافذ مع القرميد لتأخذ الطابع المعماري الأندلسي، وتم اختيار ألوانها لتنسجم مع البيئة المحيطة بالمدينة، ولقد أضفى تداخل توزع الفيلات ذات الطابع التراثي والأندلسي على كامل المدينة بمكوناتها المعمارية وألوانها جمالاً ينسجم مع واقع البيئة المحيطة بالمدينة.

وتابع: تم تصميم الحدائق والممرات بين الفيلات بمكوناتها كافة لتلبي حاجات السكان في المدينة، حيث تتكون من مسطحات خضراء ونباتات تزيينية وأشجار وألعاب أطفال وممرات وأعمدة إنارة بأنظمة LED لتوفير الطاقة وزيادة قوة الإضاءة، وتتوزع الحدائق على أنحاء المدينة كافة، كما تم تعزيز الاستدامة في مقومات المدينة، وأهمها اختيار الأشجار بما يتناسب مع البيئة المحلية من حيث استهلاك المياه، كما تم اعتماد بعض المكونات الحجرية في التصميم لتنسجم مع واقع البيئة المحلية المحيطة بالمدينة.

وأضاف: بالنسبة لتنسيق المناظر الطبيعية والممرات أمام الفيلات، فقد تم اختيار ألوان الممرات الخارجية بما ينسجم مع ألوان الفيلات، مع وجود الأشجار والنباتات السطحية، إضافة لبعض الأحجار بألوان متناسبة مع البيئة المحيطة، إضافة إلى أعمدة إنارة الشوارع والتي تغطي كامل المدينة بنظام إنارة LED لتوفير الطاقة، وتم تنفيذ منحدرات عند نقاط عبور المشاة في الشوارع لتسهيل العبور الأمن لأصحاب الهمم وكذلك لعربات الأطفال، وتمت توسعة باب الدخول الخارجي للفيلا، وتزويد منحدر الدخول الخاص بالمدخل الرئيسي للفيلات بأسوار تلبي سهولة الحركة والأمان وتراعي أصحاب الهمم، وكذلك عربات الأطفال.

استهلاك الكهرباء والماء

قال: حققت المدينة جانب الاستدامة بالنسبة لاستهلاك الكهرباء والماء، حيث تم اعتماد نظام LED في إضاءة الشوارع والحدائق، مما يعطي مردوداً أفضل في الإضاءة ويؤمن توفيراً في استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالنسبة لاستهلاك المياه، فقد تم اختيار الأشجار والنباتات المتأقلمة مع البيئة المحلية ذات الاستهلاك القليل للمياه، وتم تركيب نظام الري بالتنقيط لترشيد استهلاك المياه، حيث يتم الري في خلال ساعات معينة من اليوم حسب احتياجات النبات وبشكل أوتوماتيكي من خلال وجود أجهزة تحكم لبرنامج وقت الري، وتم تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار وحماية المدينة من الفيضانات في موسم الأمطار.

شبكة

وأشار مدير بلدية الفجيرة إلى أن الشبكة تتألف من نقاط عدة منتشرة بجميع شوارع المدينة، يتم من خلالها تصريف مياه الأمطار ونقلها عبر شبكة من الأنابيب لتصب في أربع برك تم إنشاؤها لتجميع مياه الأمطار، بحيث يتم تسريب المياه داخل التربة بشكل تلقائي أو تبخرها، وتحتوي كل نقطة من مصب المياه على نظام فلترة الزيوت، وذلك للحفاظ على البيئة.

وأضاف: «كما تم تنفيذ قناة (Swale) وزراعتها، لتعطي منظراً جميلاً للمدينة والاستفادة من الموارد البيئية والحفاظ عليها، بحيث تتجمع مياه الأمطار التي يتم تصريفها من الشوارع المحيطة بها لتتم الاستفادة منها بإمداد المزروعات بالمياه، بالإضافة إلى زيادة المياه الجوفية عن طريق تسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض وتخزينها».

مبادرة

وعن مبادرة التعامل مع النفايات، أكد الأفخم أن مدينة محمد بن زايد مدينة تعتبر جديدة في إمارة الفجيرة، وقد تم تصميمها وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، ومن هذا المنطلق تم تفعيل مبادرة الفرز من المصدر، وذلك ضمن خطة وأهداف بلدية الفجيرة الاستراتيجية نحو إدارة أفضل للنفايات وإدارة بيئية مستدامة وفق أفضل المعايير والمواصفات، وقامت بلدية الفجيرة بتنفيذ مشروع فرز النفايات من المصدر في مدينة محمد بن زايد بالفجيرة، أحد المشاريع التي تساهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة وأفضل المعايير البيئية والصحية التي تم أخذها في عين الاعتبار عند تصميم وإنشاء المدينة، حيث قامت البلدية بتوفير نوعين من الحاويات في المدينة، الحاوية السوداء للنفايات العامة، والحاوية الخضراء للنفايات القابلة لإعادة التدوير.

مواصفات

وأضح مدير عام بلدية الفجيرة، أن المدينة تضم أحدث المواصفات التي تجعل منها مدينة مستدامة، وتضم 858 من أعمدة إنارة الشوارع LED، إضافة إلى أعمدة إنارة لحدائق الحي والجوار يبلغ عددها 69 عمود إنارة LED، إضافة إلى 15 حديقة محلية، من ضمنها حدائق جوار عدد 4 حدائق، حديقة عامة (District Park)، ومسطحات خضراء بمساحة تقريبية 281.240 متراً مربعاً.

وأضاف الأفخم: «تجدر الإشارة إلى أهمية استخدام المواد التي تعزز عنصر الاستدامة في البناء، وأهمها استخدام الطابوق الحراري (Thermal Block) للجدران الخارجية، واستخدام نظام عزل الأسطح (Combo Roof System) لعزل المياه والحرارة، واستخدام مقاطع الألمونيوم والزجاج للنوافذ من النوع العازل للحرارة».