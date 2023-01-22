«دبي للقرآن» تحتفل بختام مسابقة «هند بنت مكتوم»

دبي (وام)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم انتهاء الترتيبات الخاصة لاحتفالها بختام النسخة الثالثة والعشرين، وتكريم الفائزين بمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم بفرعيها الذكور والإناث، حيث يُقام حفل ختام الذكور اليوم الاثنين 23 يناير، بينما يُقام حفل الإناث غداً الثلاثاء 24 يناير الجاري، وذلك بمقر جمعية النهضة النسائية في دبي.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بالجهد الكبير والعمل المتميز الذي قامت به الوحدات الإدارية بالجائزة وفرق عملها، من خلال تنظيمها المتميز للتصفيات النهائية التي جرت على مدار الأيام الماضية، بمقر الجائزة بمنطقة الممزر في دبي للذكور ومقر جمعية النهضة النسائية بمنطقة الممزر للإناث.

وقال بوملحة، إن عدد المشاركين بلغ 48 من الذكور و54 من الإناث وذلك من خلال فروع المسابقة الـ6 حيث تمكن 10 من الذكور و11 من الإناث من التأهل للمسابقة النهائية في الفرع الأول، وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً، أما الفرع الثاني 20 جزءاً، فتأهل فيه 9 من الذكور و13 من الإناث، والفرع الثالث عشرة أجزاء، تأهل فيه 12 من الذكور و15 من الإناث والفرع الرابع خمسة أجزاء للمواطنين تأهل فيه 6 من الذكور و8 من الإناث، والفرع الخامس خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم عن عشر سنوات، تأهل فيه 5 من الذكور و5 من الإناث، ثم الفرع السادس وهو ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات وتأهل فيه 6 من الذكور و2 من الإناث.

ووجه بوملحة، الدعوة للجمهور الكريم لحضور تكريم هذه الكوكبة من حفظة كتاب الله، تقديراً وتحفيزاً لهم للمحافظة على الاستمرار في الحفظ والمراجعة.