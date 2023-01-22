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شما بنت محمد بن خالد: العالم يواجه تحديات بيئية متنامية

شما بنت محمد بن خالد خلال زيارة أسبوع أبوظبي للاستدامة (وام)
23 يناير 2023 01:43

العين (وام)

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 أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، أن العالم يواجه تحديات بيئية متنامية كل يوم مع التطور التكنولوجي والصناعي، ومع حجم الزيادة السكانية المطردة والتي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، وزيادة حجم الانبعاثات الكربونية أصبح مهدداً للوجود الإنساني.
جاء ذلك خلال زيارتها فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.
وعقدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عدة لقاءات، وتعرفت على أحدث المستجدات والتحضير للمؤتمر COP28، ناقشت من خلالها المشاريع الصديقة والداعمة للبيئة، وحماية المناخ وتعزيز الاستقرار البيئي والمناخي في دولة الإمارات، وثمنت جهود قيادتنا في حماية البيئة، ليس فقط في الإمارات، بل وفي كل مكان في العالم، من خلال مساهمتها الفاعلة في الالتزام بالمعايير العالمية، والوجود الفعال لحماية البيئة والمناخ ضمن استراتيجيات ورؤى الدولة للمستقبل.
وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة قدم رؤية بانورامية واسعة، لما تقدمه دولة الإمارات على الأرض من أعمال ومساهمات في هذا المجال، خاصة أننا نستعد لاستضافة أهم حدث عالمي بيئي، وهو COP28، معبرة عن سعادتها وفخرها بشباب الإمارات الذين يقدمون نماذج إيجابية في العمل البيئي الواعي.

شما بنت محمد بن خالد
مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
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