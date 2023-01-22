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«استشاري الشارقة» يقر توصياته بشأن «الضواحي والقرى»

«استشاري الشارقة» يقر توصياته بشأن «الضواحي والقرى»
23 يناير 2023 01:43

الشارقة (وام)

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أقرّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى، وذلك خلال جلسته الثامنة التي عقدها أمس الأول بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة السابعة بعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى وطالب من خلال مشروع توصياته التي أقرها بدعم جهود مجالس الضواحي التي أنشاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقوم بدورها في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل معهم وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتعزيز هذا التواصل.
كما دعت التوصيات إلى الاستفادة من خبرات أفراد المجتمع من المتقاعدين والشباب والنساء في مجالس الضواحي من خلال اللجان الفرعية والفعاليات وتنمية فرص التطوع باعتبار الضواحي الأقرب لكل منزل من خلال إيجاد البرامج والفعاليات والمبادرات المناسبة التي ستشكل طاقة المجتمع الثانية والرافد لكل نشاط.

الشارقة
استشاري الشارقة
دائرة شؤون الضواحي والقرى
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