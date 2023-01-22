8 ملايين زهرة تزين أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

سعياً منها نحو ترسيخ القيم الجمالية، والسمات الحضارية المتفردة لمدينة أبوظبي، وضواحيها، ومرافقها العامة، وعناصر البنية التحتية، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي زراعة أكثر من 8 ملايين زهرة موسمية متنوعة ومتناسقة الألوان في جزيرة أبوظبي، وضواحيها، وفي المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمراكز البلديات الفرعية.

ويأتي هذا المشروع تعزيزاً للمظهر الجمالي الذي تتصف به أبوظبي، ومواكبة للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها على كل الصعد، حيث توزعت هذه الزهور على جوانب الطرق، وفي الجزر الوسطية، والدوارات والجسور، والمماشي، والممرات في مناطق متفرقة، بهدف الارتقاء المستمر بالمشهد الجمالي المتناسق للمرافق العامة، وإيجاد بيئة إيجابية تبعث في نفوس السكان والزوار الراحة والطمأنينة والجمال.

على الصعيد ذاته فقد غطى مشروع زراعة الزهور الموسمية مساحة تقدر بـ500 ألف متر مربع، حيث تتميز الزهور الموسمية الشتوية بتنوع ألوانها، وجمالها، بالإضافة إلى الرائحة العطرية الفواحة لبعضها، ولهذا تحرص بلدية مدينة أبوظبي على زراعتها في الأماكن الحيوية والمهمة لتضفي رونقاً وجمالاً على المكان.

كما تحرص بلدية مدينة أبوظبي على تشكيل وتوزيع الزهور بطريقة أكثر إبداعاً وابتكاراً للخروج على المألوف، والصورة التقليدية أو النمطية للزراعة، وذلك من خلال إعادة رسم ملامح المنطقة، وتحديد نوع الزهور التي ستزين المكان عن طريق دراسة الموقع ومتطلباته الخاصة، ويتم استعمال النوعية المناسبة من الأزهار من حيث الألوان وحجم النباتات وطبيعة نموها ورائحتها، وتراعي البلدية لدى زراعتها الزهور معايير عدة أهمها: اختيار الألوان التي تؤثر على نفسية مستخدمي الحدائق والطرق بصورة إيجابية، وتناسق ألوان الزهور مع ألوان النباتات الموجودة، وتناسق المجموع الخضري للنباتات الموجودة مع كثافة الزهور المختارة.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي أنجزت في العام 2020 زراعة 5 ملايين زهرة، وفي العام 2021 أكثر من 7 ملايين زهرة، حيث حققت مشاريع زراعة الزهور نمواً بنسبة 63%، وتواصل هذه النسبة الارتفاع باستمرار نتيجة مواصلة البلدية تعزيز المشهد الجمالي والحضاري للمدن والمرافق العامة، وقد شملت زراعات الزهور مختلف المناطق ومنها على سبيل المثال لا الحصر: كورنيش أبوظبي، منطقة البطين، الطريق العام - مصفح، شارع الشيخ راشد بن سعيد، حديقة ربدان، مهرجان الشيخ زايد -الوثبة، شارع الخليج العربي، جزيرة ياس، متنزه الوثبة.

أنواع الزهور

ومن أنواع الزهور المستخدمة في مشروع زراعة الزهور الموسمية أوضحت البلدية استخدامها لزهور: (بيتونيا، ماري جولد، أجيراتم، الخطمية، كوزموس، زهرة القرنفل).

وأهابت بلدية مدينة أبوظبي بالسكان، والزوار، ورواد المرافق العامة والحدائق إلى المساهمة في الحفاظ على الزهور والغطاء النباتي، والمسطحات الخضراء، والأشجار وعدم إتلافها، وذلك تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية في الارتقاء بالمظهر الجمالي العام للمدن والمرافق العامة والترفيهية والتي وجدت من أجل إسعاد المجتمع.