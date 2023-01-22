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35 فعالية تطوعية للشارقة الخيرية

من فعاليات «الشارقة الخيرية» (من المصدر)
23 يناير 2023 01:43

الشارقة (الاتحاد) 

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 قالت جمعية الشارقة الخيرية إن مكتب التطوع والخدمة المجتمعية التابع لها يضم نحو 170 متطوعا في عدة تخصصات مختلفة ما بين الهندسة والطب والقانون والتربية ونظم المعلومات والترجمة، ونفذت 35 فعالية تطوعية خلال العام الماضي 2022.  وتتنوع فئات المتطوعين ما بين طلبة الجامعات وطلبة المراحل ما قبل الجامعية وموظفي قطاعات عامة وخاصة، كما أن باب التطوع يضم كذلك المتطوعين من الذكور والإناث من مختلف الفئات العُمرية، مما يخلق بيئة تطوع متكاملة يمكنها تقديم الخدمة المجتمعية الهادفة للارتقاء بالمجتمع.
وقالت مريم البصري مدير مكتب التطوع والخدمة المجتمعية بالإنابة: إن برامج التطوع التي تم القيام بها على مدار العام الماضي شملت نحو 35 فعالية مجتمعية استهدفت تعزيز دور الجمعية في القيام بمسئولياتها تجاه المجتمع، من خلال المشاركات الهادفة في الكثير من الفعاليات، وتنظيم برامج ترفيهية لإدخال البهجة والسعادة إلى نفوس الأطفال أبناء الأسر المتعففة، والاهتمام كذلك بالفعاليات التي تتعلق بكبار السن ودعمهم نفسيا ومعنويا.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
التطوع
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