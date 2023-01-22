«الأرصاد»: تأثر الدولة بحالة جوية من الاثنين إلى الجمعة
هطول أمطار
22 يناير 2023 18:58
إبراهيم سليم (أبوظبي) توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة بحالة جوية تبدأ من غد الاثنين وتمتد إلى الجمعة 27 يناير الجاري، بسبب مرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب، وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا. ولفت المركز، في تقريره، إلى أن طقس الاثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار ويتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا تدريجياً يوم الثلاثاء، حيث تزداد كميات السحب ويتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات. وأشار المركز إلى أن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون قوية مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحالة البحر مضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان مع السحب الركامية.