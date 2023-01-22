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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
22 يناير 2023 17:26
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، غائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار، خاصة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة مع السحب. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 20:59.
يكون بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 23:35 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.
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المصدر: وام
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