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زراعة 8 ملايين زهرة متنوعة في أبوظبي

زراعة 8 ملايين زهرة متنوعة في أبوظبي
22 يناير 2023 13:36

 أنجزت بلدية مدينة أبوظبي زراعة أكثر من 8 ملايين زهرة موسمية متنوعة ومتناسقة الألوان في جزيرة أبوظبي، وضواحيها، وفي المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمراكز البلديات الفرعية.

يأتي هذا المشروع تعزيزاً للمظهر الجمالي الذي تتصف به أبوظبي، ومواكبة للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها على كافة الصعد، حيث توزعت هذه الزهور على جوانب الطرق، وفي الجزر الوسطية، والدوارات والجسور، والمماشي، والممرات في مناطق متفرقة، بهدف الارتقاء المستمر بالمشهد الجمالي المتناسق للمرافق العامة، وإيجاد بيئة إيجابية تبعث في نفوس السكان والزوار الراحة والطمأنينة والجمال.

يذكر أن مشروع زراعة الزهور الموسمية غطى مساحة تقدر بـ 500 ألف متر مربع، حيث تتميز الزهور الموسمية الشتوية بتنوع ألوانها، وجمالها، بالإضافة إلى الرائحة العطرية الفواحة لبعضها، ولهذا تحرص بلدية مدينة أبوظبي على زراعتها في الأماكن الحيوية والمهمة لتضفي رونقاً وجمالاً على المكان.

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المصدر: وام
أبوظبي
بلدية مدينة أبوظبي
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