سلطان بن أحمد: انجازات علمية مرموقة لجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طالبات «دفعة اليوبيل الفضي» لدرجة البكالوريوس بجامعة الشارقة، لفصلي صيف 2021-2022 وفصل الخريف 2022-2023 من كليات الجامعة المختلفة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وألقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي كلمة هنأ فيها الخريجات وأولياء الأمور وأسرة الجامعة بالتخرج، متمنياً للخريجات النجاح والتوفيق في الحياة العملية.

وقال سموه: «شرفت يوم الخميس بتخريج فوج جديد من طلاب جامعة الشارقة، وازددت شرفاً حينما علمت أن عدد الخريجات اليوم ضعف عدد الطلاب، إلا أنني أدرك أن العبرة ليست بالكم، وإنما بالإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال قصص من الكفاح، وإصرار على الوصول، وسعيٍ حثيث لبلوغ المبتغى».

واستعرض سموه إنجازات الجامعة ومكانتها التي يفخر بها الخريجون والخريجات، قائلاً: «جامعة الشارقة تبوأت مكانة علمية مرموقة، وحققت عدداً كبيراً من الإنجازات والأرقام المهمة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، أحرص على ذكر بعضها لتزدادوا فخراً بجامعتكم، وهي الأولى على مستوى الدولة، ومن أفضل ثلاثمائة جامعة على مستوى العالم بحسب تصنيف (التايمز) لتقييم الجامعات العالمية للعام 2023. هذه الحقائق تتزامن مع تخرجكم لترفعوا شعار (نحن دفعة اليوبيل الفضي ونفتخر)..».

وتناول سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في كلمته، الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفرحة سموه وأولياء الأمور بإنجاز التخريج الكبير، وقال «الفرحة الكبرى هي فرحة الأب والأم والأخ والأخت والمعلم والمعلمة ومن حضر معنا، ولذلك المعلم الذي وقف مع هذه الجامعة منذ تأسيسها، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي يفخر ببناته، متسلحات بالعلم والمعرفة، متطلعات لمستقبل زاهر لهن ولأوطانهن».

وكان الحفل استهل بالسلام الوطني، وتليت بعده آيات من القرآن الكريم، وألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة قدم فيها الشكر والتقدير والتهاني إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تفضل سموه بتخريج هذه الكوكبة من طالبات الجامعة، كما قدم التهاني للخريجات والآباء والأمهات وأولياء وأساتذة الجامعة.

وألقت الخريجة أسماء الزرعوني كلمة نيابة عن زميلاتها الخريجات قدمت فيها الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على رعاية سموه الكريمة الذي عمل وقدم وأنشأ وبنى صروح العلم لأبنائه وبناته لينهلوا من العلوم والمعارف.

كما قدمت الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على رعاية مسيرة الجامعة العلمية، وكريم تفضله بتشريف الحفل وتكريم الخريجات.

وأعربت عن شكرها وزميلاتها لأسرة الجامعة ولأولياء الأمور على الدعم الكبير لهن حتى التخرج، معربةً عن فخرهن بالتخرج من جامعة الشارقة، مشيرةً إلى أيام الدراسة العامرة بالبذل والجد والاجتهاد.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسليم الخريجات شهادتهن، مهنئاً إياهن ومتمنياً لهن التوفيق والنجاح.

وفي نهاية حفل التخريج، تفضل سمو رئيس الجامعة، بمصافحة وتهنئة الطالبة فرح مروان السعدي التي تخرجت بمرتبة الشرف الأولى وبمجموع 4/4 من تخصص المحاسبة، ناصحاً سموه إياها وكافة الطلبة المتفوقين بمواصلة دراساتهم العليا ومتابعة مسيرتهم العملية. وقدم سموه هدية تذكارية إلى الطالبة، وتفضل بأخذ صورة تذكارية مع الطالبة وأسرتها.

وبلغ عدد الخريجات 802 طالبة من كليات: إدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والحوسبة والمعلوماتية، والشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم، والقانون، والفنون الجميلة والتصميم، والهندسة.

لفتة إنسانية

في لفتة إنسانية، كرم سموه أسرة الطالبة المغفور لها سارة سعيد الزعابي، التي أكملت دراستها بالجامعة، وانتقلت إلى رحمة الله قبل حضور التخريج. وتسلم والدها شهادة التخرج.