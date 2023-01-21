مؤتمر جمعيات الاتحاد العالمي: تطبيق الكشف المبكر للسمع لحديثي الولادة

دبي (وام)

أوصى مؤتمر جمعيات الاتحاد العالمي للأنف والأذن والحنجرة، الذي اختتم فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، جميع الدول الأعضاء بضرورة الكشف المبكر عن الإعاقات السمعية للمواليد الجدد، وإدراجه ضمن برنامج فحص الأطفال حديثي الولادة.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية هذا الفحص، كونه يساعد على علاج الأمراض السمعية بصورة مبكرة، ويخفض حالات الإصابة بالصمم بين الأطفال، من خلال عمليات زراعة قوقعة الأذن، لافتين إلى أن التأخر في اكتشاف أي خلل في مستوى السمع لدى المولود يتسبب في تضاعف الإصابة وانخفاض مستوى السمع، ما ينعكس سلباً على مهارات التواصل واللغة لدى الطفل، وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤثر فقدان السمع أيضاً على الصحة الجسدية والعاطفية والتحصيل الدراسي، مما قد يجعله يشعر بالعزلة والارتباك وفي بعض الأحيان بالإرهاق عندما يكون في بيئة صاخبة.

علاج الأمراض السمعية

طالب المشاركون بضرورة تبني البرامج التي تنتهجها دولة الإمارات لاعتبارها من الدول الرائدة من خلال إلزامها المستشفيات الحكومية والخاصة بضرورة إجراء الفحص بعد الولادة مباشرة، كونه يساعد على علاج الأمراض السمعية بصورة مبكرة ويخفض حالات الإصابة بالصمم بين الأطفال من خلال عمليات زراعة قوقعة الأذن، لافتين إلى أن التأخر في اكتشاف أي خلل في مستوى السمع لدى المولود يتسبب في تضاعف الإصابة وانخفاض مستوى السمع.

وأشاد المشاركون بمبادرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع «ساعدني أسمع» لمساعدة الأطفال المعسرين في استعادة السمع من خلال زراعة القوقعة مجاناً لهم، مطالبين الدول المقتدرة بتطبيق برامج مماثلة لدمج الأطفال مع قرنائهم الأصحاء. وانتخب المشاركون الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة، بالإجماع رئيساً لاتحاد جمعيات الأنف والأذن والحنجرة لمدة أربع سنوات.

ووجه المشاركون الشكر والامتنان لدولة الإمارات على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظوا بها أثناء حضورهم فعاليات المؤتمر، كما أعربوا عن إعجابهم بمدى تقدم وتطور دولة الإمارات والأماكن التاريخية التي تنم عن عراقة وأصالة الدولة.

وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر زيارة أكثر من 7000 وفد على مدى الأيام الأربعة الماضية لمشاهدة أحدث الابتكارات والأجهزة السمعية، إضافة إلى أحدث أجهزة المناظير المستخدمة في علاج مشاكل الجيوب الأنفية.