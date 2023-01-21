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مجلس ضاحية واسط ينتخب عبدالله سعيد السويدي رئيساً

مجلس ضاحية واسط ينتخب عبدالله سعيد السويدي رئيساً
22 يناير 2023 01:32

الشارقة (وام) 

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انتخب مجلس ضاحية واسط التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، خلال اجتماعه أمس، بالاتفاق عبدالله سعيد خميس السويدي رئيساً لمجلس الضاحية وأحمد خلفان محمد الفندي الشامسي نائباً للرئيس، وذلك بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير إدارة المجالس. يأتي ذلك تنفيذاً للمرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2023 والصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن تشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة وتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، والتي تنص على أن ينتخب المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء ويكون بالاتفاق أو بالانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، وتكون مدة رئاسته للمجلس أربع سنوات.
وأكد عبدالله سعيد خميس السويدي، أن مجلس الضاحية سيمضي في تحقيق منظومة أهدافه المنبثقة عن دائرة شؤون الضواحي والقرى في القيام بدور اجتماعي بين كافة الأسر والأهالي، تأكيداً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في القيام بدوره لتعزيز الروابط بين الأهالي في مختلف الأحياء السكنية، داعياً الأهالي إلى التواصل مع مجلس الضاحية وحضور البرامج والفعاليات المنفذة.
حضر الاجتماع من مجلس ضاحية واسط، أحمد خلفان محمد الفندي الشامسي، وأحمد محمد صالح الحمادي، وعبدالله حسن صالح محمد الياسي، وعبدالله سعيد خميس السويدي، وعبدالعزيز علي محمد بن دخين المطروشي، وعبدالعزيز محمد خميس السويدي، ومحمد سلطان أحمد بن خادم.

دائرة شؤون الضواحي والقرى
ماجد بن سلطان القاسمي
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