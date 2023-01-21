محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية دور القطاع الخاص في دعم أهداف التنمية الشاملة، وضمن إطار الشراكة الذي طالما جمع بين القطاعين الحكومي والخاص، وما أثمرته من إنجازات كان لها الأثر الكبير في دفع مسيرة التطوير ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع السياحة الذي تمكنت فيه دولة الإمارات ودبي من تصدر مواقع متقدمة على قوائم التنافسية العالمية بين أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للزوار، وأكثرها تحقيقاً لسعادتهم.

نوّه سموه بأهمية تطوير القطاع السياحي والذي يشكل رافداً من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وأحد أهم مصادر تنويعه، وقال سموه: «لدينا أهداف طموحة لقطاع السياحة خلال السنوات العشر المقبلة.. وشراكتنا النموذجية مع القطاع الخاص تزيد من ثقتنا في سرعة تحقيق تلك الأهداف والمنافسة على المراكز الأولى بين أفضل الوجهات السياحية في العالم.. مستمرون في دعم نمو القطاع السياحي وتوفير كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين فيه وغيره من القطاعات الحيوية... بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة والمدعومة ببنية تحتية من الأفضل عالمياً هي نتاج سنوات من العمل الجاد ونقطة بداية لانطلاقة جديدة نحو المستقبل».

وقال سموه، عبر «تويتر»: «خلال زيارة (أتلانتس ذا رويال) في جزيرة النخلة.. تحفة معمارية جديدة نضيفها لقطاعنا السياحي.. 6 أبراج يربط بينها جسر مرتفع على مساحة 4 ملايين قدم مربعة، بواجهات بحرية وحدائق معلقة، وارتفاع 178 متراً.. فخورون بإنجازاتنا.. مستمرون في تطوير اقتصادنا.. مرحبون بطريقة استثنائية بزوّارنا».

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مُنتجع «أتلانتس ذا رويال»، المُقام على مساحة 406 آلاف متر مربع على نخلة جميرا في دبي، ويتميز بتصميمه الفريد المكون من 43 طابقاً، ويُعد أحدث إضافة إلى البنية التحتية السياحية في المدينة وسلسلة الفنادق الفاخرة التي تتميز بها، وتمثل ركيزة أساسية لمنظومتها السياحية الفريدة التي جعلتها من أفضل الوجهات التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، مع توفير كل الخيارات الفندقية ومستويات الإقامة التي يتطلعون إليها.

ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي. واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول تصميم المنتجع العالمي الذي صممه وأشرف على تنفيذه مجموعة من كبار المصممين والمهندسين المعماريين العالميين، إذ يتميز مبناه الضخم بأبعاده الاستثنائية، بطول 500 متر وارتفاع 178 متراً، بالإضافة إلى تفرّده بحديقته المعلّقة، والتي تشكل أحد أهم معالمه. كما تفقّد سموه مرافق المنتجع وأجنحته المصممة وفق أعلى مواصفات الجودة الفندقية العالمية على تنوع إطلالاته، حيث يقع المنتجع على الهلال الخارجي لجزيرة النخلة، ويوفر إطلالتين مختلفتين على الواجهة البحرية، نحو الخليج العربي، وباتجاه البحيرة المحمية لجزيرة النخلة. ويتألّف المنتجع من ستة أبراج يربط بينها جسر معلق بطول 90 متراً وعرض 33 متراً، بالإضافة إلى وجود فتحات مُضيئة بين الأبنية، والتي تضفي طابعاً مميزاً على المكان وتجعل من المبنى معلماً سياحياً يجذب الأنظار خاصة مع جماليات الإضاءة خلال الليل.

واطلع سموه على التفاصيل التي تمنح منتجع «أتلانتس ذا رويال» تفرُّده بين أبرز الوجهات الترفيهية فائقة التميز في العالم، وتصاميم المنتجع الداخلية التي تم استلهامها من العادات والسمات البدوية الأصيلة من الكرم وحسن الضيافة، كذلك تعكس التصميمات الداخلية الاحتفاء بالمياه حيث اعتمد أهل الصحراء في رحلاتهم الطويلة على الينابيع التي كانت بمثابة شريان الحياة لهم.

وفي نهاية الزيارة، التُقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صورة تذكارية مع قيادات وفريق عمل المنتجع، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة بما تمثله من قيمة كبيرة كحافز لهم على الإبداع في تقديم تجربة استثنائية لزوار دبي ودولة الإمارات.

يُذكر أن «أجندة دبي الاقتصادية» (D33) تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الطموحة للسنوات العشر المقبلة من بينها جعل دبي من أفضل ثلاث وجهات في العالم جذباً للزوار، كذلك تُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في «جوائز اختيار المسافرين 2023» Tripadvisor Travellers› Choice Awards من موقع «تريب أدفايزر»، وهو أكبر منصة للسفر في العالم، وللعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة عالمياً.