«أكاديمية أبوظبي» تناقش «النمو الاقتصادي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، التابعة لدائرة الإسناد الحكومي، جلسة حوارية رفيعة المستوى للمدراء العموم والتنفيذيين والقيادات العليا في حكومة أبوظبي، قدمها إليان ميهوف، عميد كلية إنسياد لإدارة الأعمال وبروفيسور الاقتصاد الكلي، تحت عنوان «النمو الاقتصادي ومصيدة الدخل المتوسط».

وركزت الجلسة، التي أُقيمت بحضور معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، على تقييم النمو السريع لعدد من الاقتصادات الآسيوية وغيرها من الأسواق الناشئة حول العالم. كما طرحت الجلسة عدداً من التساؤلات حول استدامة النمو في دول مثل الهند والصين، وفيما إذا كانت فيتنام وإندونيسيا وتركيا ونيجيريا ستتبع المسار التنموي ذاته، كما حددت التوجهات الناشئة، ضمن المشهد الاقتصادي العام، ضمن إطار يساعد على فهم التنمية الاقتصادية وعلى تقييم النمو المستدام في الأسواق.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار المساعي المتواصلة لأكاديمية أبوظبي الحكومية، للتعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة في القطاع، مثل إنسياد، واستضافة الفعاليات التي تجمع موظفي حكومة أبوظبي بأبرز الخبراء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز آفاق التبادل المعرفي وتسليط الضوء على أحدث التحليلات الدقيقة والتوجهات الناشئة حول العديد من الموضوعات في مختلف المجالات. كما تنسجم المبادرة مع التزام الأكاديمية بتطوير تجارب تعليمية عالمية المستوى من شأنها ترسيخ ثقافة التعلّم مدى الحياة، بما يسهم في تعزيز مستويات التميز لدى الكفاءات الحكومية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: «يسرنا التعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال في تنظيم هذه الجلسة القيّمة والترحيب بالبروفيسور ميهوف لتحفيز النقاشات البناءة حول قضية الدخل المتوسط والنمو والتحولات الاقتصادية. ونتطلع إلى تنظيم المزيد من هذه المحاضرات والفعاليات لضمان تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالفرص التعليمية عالمية المستوى التي تكفل تعزيز رصيدهم المعرفي وخبراتهم، وتسهم في بناء نخبة من المواهب القادرة على المنافسة على الصعيد العالمي».

من جانبه، قال البروفيسور إليان ميهوف: «بصفتها إحدى كليات إدارة الأعمال الأبرز على مستوى العالم، تلتزم (إنسياد) بالعمل مع الجهات الرائدة مثل أكاديمية أبوظبي الحكومية لتجمع بين الأفراد بمختلف ثقافاتهم وأفكارهم للمساهمة في تطوير قادة الأعمال المسؤولين والقادرين على إحداث أثر إيجابي في المجتمع».

وقدمت الجلسة فرصة مثالية لموظفي حكومة أبوظبي للاستفادة من الخبرات التعليمية الاستثنائية للبروفيسور ميهوف، والتي تركز على مجالات السياسات النقدية والمالية والنمو الاقتصادي.