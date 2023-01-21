الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال

2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
22 يناير 2023 01:33

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
انطلاق فعاليات  مهرجان الظفرة اليوم
«أكاديمية أبوظبي» تناقش «النمو الاقتصادي»

 انطلقت، أمس، فعاليات مؤتمر الإمارات الخامس لأورام وأمراض الدم لدى الأطفال، ويستمر يومين في أبوظبي بمشاركة حضورية وافتراضية لأكثر من 2000 متخصص في طب الأطفال، أورام وأمراض الدم لدى الأطفال من داخل وخارج الدولة، الذين يناقشون خلال جلسات المؤتمر تقنيات زراعة نخاع العظم وأحدث أساليب التشخيص والعلاجات الجديدة.
وأوضح الدكتور زين العابدين رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر رئيس قسم أورام وأمراض دم الأطفال في مدينة برجيل الطبية، أن المؤتمر يوفر منصة لأخصائيي أورام الأطفال، بهدف العمل سوياً لتحسين رعاية مرضى السرطان للأطفال بالدولة، وذلك عبر استعراض التجارب العلاجية والحالات الناجحة لمصابين بالأورام وأمراض الدم والتأكيد على ضرورة الاكتشاف المبكر للسرطان لدى الأطفال، وإحالتهم إلى اختصاصي الأورام المختص لبدء العلاج المبكر وضمان تحسين النتائج.
وينقسم المؤتمر إلى جلستين، تركز إحداهما على تدريب الأطباء العامين في مختلف مجالات سرطان الأطفال وأمراض الدم والتشخيص المبكر والإدارة الأولية، فيما خُصصت الجلسة الأخرى لأخصائيي أورام الأطفال وأمراض الدم لمناقشة التطورات الحديثة في هذه المجالات وإضافة إلى العروض التقديمية، وسيشمل المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية الحية والتفاعلية، كما سيتم التركيز على التعاون الأكاديمي والسريري في المستقبل.
وبدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة افتتاحية للطفلة نهال خالد البالغة من العمر 11 عاماً، وهي ناجية من سرطان الدم الليمفاوي الحاد، حيث استعرضت معاناتها مع المرض وتجربة علاجها الناجحة في مدينة برجيل الطبية، وأهمية توفر زراعة نخاع العظم في دولة الإمارات كعلاج رئيسي للحالات المستعصية، موضحة أن ذلك سينهي معاناة الكثير من الأطفال الذين هم في حاجة ماسة له.
من جانبه، قال الدكتور ناصر الزين رئيس قسم أمراض الدم وأورام الأطفال بمدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي، إن مدينة أبوظبي تتميز حالياً بتطبيق أعلى المعايير المتبعة في علاج زراعة نخاع العظم والمتبعة في أحدث المراكز الطبية في الخارج، وتوفير هذه الخدمات المتميزة في الدولة يسهل علينا كمتخصصين في هذا المجال تقديم الرعاية الطبية للحالات التي تحتاج إليها مع البقاء في محيط العائلة، وتوفير الدعم النفسي إلى جانب تقليل التكاليف مقارنة بالعلاج في الخارج، ونتوقع خلال العامين المقبلين، مع وجود زراعة نخاع العظم للأطفال خفض طلب العلاج بالخارج لهذه الحالات إلى نسبة 50% وأكثر، ونتطلع إلى التعاون بين كافة مراكز العلاج داخل إمارة أبوظبي لخدمة المرضى سواء المواطنون أو المقيمون، بالإضافة إلى النظر والتركيز على دعم مستقبل السياحة العلاجية.

أمراض الدم
الأطفال
أبوظبي
السرطان
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
الإمارات
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©