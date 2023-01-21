الهدف 100% في 2030 معالجة %94 من النفايات الخطرة العام الماضي

هالة الخياط (أبوظبي)

نجحت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بمعالجة 94% من النفايات الخطرة خلال العام الماضي، فيما النسبة التي تسعى لبلوغها في 2030 أن يتم معالجة النفايات الخطرة بنسبة 100%.

وأفادت الشركة بأن الوصول إلى هذه النسبة تحقق من خلال تطوير البنية التحتية لمعالجة هذا النوع من النفايات، وتطوير مكبات النفايات الخطرة.

وأكدت «تدوير» أن النفايات الطبية والخطرة تعد من أبرز النفايات التي يتم معالجتها من قبل المركز وذلك باتباع أفضل الحلول والممارسات المعتمدة عالمياً في هذا المجال، وذلك من خلال محطاته الثلاث الموزعة في إمارة أبوظبي، حيث يقوم المركز بجمع ونقل ومعالجة كل النفايات الطبية في الإمارة الناتجة عن المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية والصيدليات والمؤسسات التعليمية وغيرها.

ويتم حرق النفايات في درجات حرارة عالية تصل إلى 1200 درجة مئوية وذلك مع اتباع أفضل الممارسات البيئية والصحية المطبقة في الدولة.

ومن الإنجازات التي تحققت في إطار إعادة تدوير النفايات، فقد بلغت نسبة نفايات الهدم والبناء المعاد تدويرها خلال العام الماضي 54%، وتسعى لأن تصل هذه النسبة إلى 85% في عام 2030.

ووفقا لإحصائيات «تدوير» للعام 2022، فقد بلغت نسبة النفايات المعاد تدويرها من النفايات الصناعية والتجارية إلى 36%، والنفايات الحيوانية المعاد تدويرها إلى 6%، والنفايات الخضراء المعاد تدويرها إلى 4%، والنفايات البلدية الصلبة المعاد تدويرها إلى 3%.

وأوضحت «تدوير» أن استراتيجية الشركة تسعى إلى رفع نسبة إعادة تدوير كل من النفايات البلدية الصلبة والنفايات الصناعية والتجارية إلى 85% في 2030 من خلال مشروع استعادة المواد وإنتاج الوقود الحيوي، وتحويل النفايات إلى طاقة، ومشروع تحويل النفايات إلى وقود مستدام للطائرات.

وتسعى شركة أبوظبي لإدارة النفايات إلى زيادة نسبة النفايات الخضراء المعاد تدويرها لتصل إلى 85% في 2030 من خلال استخدام تقنيات مبتكرة لإعادة التدوير، وإنتاج منتجات بيولوجية جديدة.