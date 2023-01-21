الأحد 22 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الهدف 100% في 2030 معالجة %94 من النفايات الخطرة العام الماضي

محطات معالجة النفايات الطبية والخطرة (من المصدر)
22 يناير 2023 01:33

هالة الخياط (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
الاستدامة عنوان إماراتي لمستقبل مزدهر
خبراء ورؤساء شركات: مبادرات الإمارات في مجال الاستدامة ملهمة للعالم

 نجحت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بمعالجة 94% من النفايات الخطرة خلال العام الماضي، فيما النسبة التي تسعى لبلوغها في 2030 أن يتم معالجة النفايات الخطرة بنسبة 100%. 
وأفادت الشركة بأن الوصول إلى هذه النسبة تحقق من خلال تطوير البنية التحتية لمعالجة هذا النوع من النفايات، وتطوير مكبات النفايات الخطرة.
وأكدت «تدوير» أن النفايات الطبية والخطرة تعد من أبرز النفايات التي يتم معالجتها من قبل المركز وذلك باتباع أفضل الحلول والممارسات المعتمدة عالمياً في هذا المجال، وذلك من خلال محطاته الثلاث الموزعة في إمارة أبوظبي، حيث يقوم المركز بجمع ونقل ومعالجة كل النفايات الطبية في الإمارة الناتجة عن المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية والصيدليات والمؤسسات التعليمية وغيرها. 
ويتم حرق النفايات في درجات حرارة عالية تصل إلى 1200 درجة مئوية وذلك مع اتباع أفضل الممارسات البيئية والصحية المطبقة في الدولة.
ومن الإنجازات التي تحققت في إطار إعادة تدوير النفايات، فقد بلغت نسبة نفايات الهدم والبناء المعاد تدويرها خلال العام الماضي 54%، وتسعى لأن تصل هذه النسبة إلى 85% في عام 2030.
ووفقا لإحصائيات «تدوير» للعام 2022، فقد بلغت نسبة النفايات المعاد تدويرها من النفايات الصناعية والتجارية إلى 36%، والنفايات الحيوانية المعاد تدويرها إلى 6%، والنفايات الخضراء المعاد تدويرها إلى 4%، والنفايات البلدية الصلبة المعاد تدويرها إلى 3%.
وأوضحت «تدوير» أن استراتيجية الشركة تسعى إلى رفع نسبة إعادة تدوير كل من النفايات البلدية الصلبة والنفايات الصناعية والتجارية إلى 85% في 2030 من خلال مشروع استعادة المواد وإنتاج الوقود الحيوي، وتحويل النفايات إلى طاقة، ومشروع تحويل النفايات إلى وقود مستدام للطائرات.
وتسعى شركة أبوظبي لإدارة النفايات إلى زيادة نسبة النفايات الخضراء المعاد تدويرها لتصل إلى 85% في 2030 من خلال استخدام تقنيات مبتكرة لإعادة التدوير، وإنتاج منتجات بيولوجية جديدة.

الاستدامة
النفايات
تدوير
معالجة النفايات
البنية التحتية
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
عربي ودولي
رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس الغابون في وفاة وزير الخارجية
اليوم 02:08
محمد بن راشد في صورة جماعية عقب زيارة المنتجع
الإمارات
محمد بن راشد: نرحب بزوّارنا بطريقة استثنائية
اليوم 01:33
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
الإمارات
2000 متخصص يناقشون مستجدات أمراض الدم لدى الأطفال
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©