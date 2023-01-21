«أولادكم في مأمن» تحتضن 125 مدرسة في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مواصلة «الهيئة» تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في توفير بيئة مدرسية مثالية، تضمن للطلبة التعلم وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وبما يحقق مخرجات تعليمية متميزة، مشيراً إلى أن مبادرة «أولادكم في مأمن» التي دشنتها «الهيئة» في فبراير 2020 بالتعاون مع «مواصلات الإمارات» ويستفيد منها ما يقارب من 125 مدرسة خاصة في الإمارة، جاءت بهدف توفير رحلة مدرسية آمنة للطلبة بين المنزل والمدرسة، حيث تعتبر أحد أهم التطبيقات التي أطلقتها «الهيئة» كركيزة أساسية لخدمة رسالتها التربوية والتعليمية.

وقال الحوسني: «تم تنفيذ التطبيق بناءً على توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لضمان أمن وسلامة الطلبة في الحافلات المدرسية والاستجابة السريعة مع الحالات الطارئة»، لافتاً إلى وجود مستخدمين للتطبيق متمثلين في ولي الأمر لمتابعة الرحلة المدرسية اليومية، أو لمشرفة الحافلة التي تقوم بتسجيل دخول وخروج الطلبة من الحافلة، بالإضافة إلى أن التطبيق يتيح تجميع البيانات الفورية لحركة الحافلات للاستجابة في حالات تعطل الحافلات أو الحالات الطارئة.

وأضاف: التطبيق أثبت نجاحه بعد قرابة ثلاث سنوات من توفيره وإتاحته للاستخدام، حيث حقق قفزة نوعية في مضمار تجويد خدمات النقل المدرسي، وأن «الهيئة» تسعى دوما لتوظيف الخبرات والإمكانات لغايات تطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال ضمان سلامة الطلبة وهم على متن الرحلة المدرسية.

وأضاف: المبادرة توفر عبر الهواتف الذكية خدمات نوعية، منها رسائل التنبيه لأولياء الأمور بتوقيت صعود ونزول أطفالهم من وإلى الحافلة في رحلتي الذهاب والعودة للمدرسة، وتتبع حركة سير الحافلة المدرسية، موضحاً أن هناك استجابة وتفاعلاً مع التطبيق من قبل أولياء الأمور، وأن هناك تحولاً في هذا الجانب بسبب ارتفاع سقف الوعي بأهمية توافر اشتراطات الأمن والسلامة، التي جاءت بفضل الجهود التي بُذلت على مستوى الهيئة والمدارس والأهالي.

وأفاد الحوسني أن «مواصلات الإمارات» وفرت موظفين متخصصين يعملون على مراقبة ومتابعة الرحلات كافة، من خلال غرفة عمليات وتحكم في مقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مزودة بشاشات متابعة للرحلات اليومية للحافلات المدرسية والتي يراقب من خلالها الموظفون المختصون أداء وبيانات الحافلات كافة التابعة لمدارس الإمارة، بالإضافة إلى توفير بيانات التواصل لمشرف النقل المدرسي وسائق الحافلة، مؤكداً أن التطبيق سهل ومتاح في كلّ من متجري Google Play وApple Store.