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«الشارقة للتعليم» يشارك في مؤتمر رياض الأطفال العلمي

«الشارقة للتعليم» يشارك في مؤتمر رياض الأطفال العلمي
22 يناير 2023 01:32

الشارقة (وام)

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 شارك مجلس الشارقة للتعليم في مؤتمر رياض الأطفال العلمي الثاني الذي نظمته شركة عطاء التعليمية، بمشاركة نخبة متخصصة من الأكاديميين بورقة عمل حول «ضمان الجودة في رياض الأطفال من خلال تبني نظام الكفاءات التعليمية». 
وألقى مجلس الشارقة للتعليم، خلال المؤتمر، الضوء على نظام التعليم المبني على الكفاءات، من خلال الدمج بين كفاءات مكتسبة وكفاءات ناعمة كحد أدنى لمتطلبات تعلم كل مرحلة عمرية لتطوير منهج مدرسي فريد وملهم ومتحدٍّ يلبي المعايير الدولية باستمرار، بحيث يكون الطلاب على استعداد تام للمرحلة التالية من تعليمهم ومهنيتهم المستقبلية لبناء مواطنين شباب نشطين ومسؤولين وواعين ثقافياً وبيئياً.
واستعرض المجلس الأسباب الجذرية ومصادر المشروع والنتائج والتحديات التي يواجهها المنهج القائم على الكفاءات العلمية ومواجهة هذه التحديات من خلال تزويد مديري المدارس والمعلمين بإطار منهج الكفاءة الصلبة جنباً إلى جنب مع النهج القائم على الكفاءة الناعمة أثناء عملية التنفيذ، مع إغلاق الهوة بين الإطارين من خلال المشروعات المدمجة.

الشارقة
مجلس الشارقة للتعليم
رياض الأطفال
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