عيادة متخصصة للصحة النفسية في مستشفيات الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تقديم خدمات الصحة النفسية، عبر عيادات متخصصة بمركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد ومستشفى غياثي في مدينة غياثي، وذلك من خلال مجموعة من الأطباء للتعامل مع مختلف الاستشارات النفسية في منطقة الظفرة.

وأوضحت الدكتورة آمنة خميس المسماري - اختصاصي طب الأمراض النفسية - أن تقديم خدمات الصحة النفسية لسكان الظفرة بدأ بشكل مبدئي منذ 3 سنوات من خلال توفير خدمة التطبيب النفسي عن بُعد، بالتنسيق والتعاون مع مركز المقطع الصحي، ومركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، التابعين للخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، عبر مشروع فريد من نوعه يهدف لتسهيل الوصول إلى خدمات الصحة النفسية للمراجعين في منطقة الظفرة. ومع نجاح التجربة، تقرر افتتاح عيادة متخصصة بمركز الظفرة لاستقبال الاستشارات وتقديم الخدمات العلاجية لهم طبقاً لكل حالة.

وأضافت المسماري، أن الخدمات العلاجية المقدمة لمراجعي الاستشارات النفسية تتم بسرية تامة للحفاظ على خصوصية المراجع ولا يمكن الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال، حيث يجد المراجع كافة أشكال الدعم والمساعدة بشكل سري وشخصي.

وأشارت إلى أن التجربة حققت نجاحاً كبيراً من خلال تقبل المراجعين لمراجعة الطبيب النفسي، لأن هناك تزايداً في عدد الحالات وتقبلاً من الأهالي والمراجعين لفكرة العلاج.

وبينت أن العيادة تقدم خدمات الصحة النفسية لجميع الحالات من البالغين والمراهقين والأطفال الذين يعانون اضطرابات سلوكية وعاطفية، ومنها خدمات الصحة النفسية للبالغين، ويركز هذا التخصص على تشخيص وعلاج وإدارة مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تؤثر على البالغين.

وكذلك تقديم خدمات علاجية إلى الأطفال والمراهقين، حيث يتم التركيز على تشخيص وعلاج وإدارة اضطرابات النمو والتوحّد، بالإضافة إلى المشكلات العاطفية والسلوكية.

كما تستقبل العيادة كبار السن لتقديم خدمات علاجية بطب الشيخوخة والأنماط والأسباب والآثار والعلاقات بين الشيخوخة والعوامل الطبية والقضايا الاجتماعية والنفسية. وأكدت الدكتورة آمنة أن مركز الظفرة لطب الأسرة يضم مجموعة من الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة وخاصة طب الأسرة، وهو من التخصصات ذات العلاقة والصلة بتخصص الطب النفسي لما بينهما من تكامل، سواء على مستوى العلاج وكذلك الأدوية المستخدمة للمريض.