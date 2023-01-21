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شرطة دبي تُطلع «الإسعاف» على تجربتها في أمن المعلومات

شرطة دبي تُطلع «الإسعاف» على تجربتها في أمن المعلومات
22 يناير 2023 01:32

دبي (الاتحاد)

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استقبل مركز أمن المعلومات في القيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات، وسبل تطوير السياسات والإجراءات الأمنية. ورحب الرائد دكتور خبير سعيد ثاني المري، مدير مركز أمن المعلومات، بالوفد الضيف برئاسة أسماء عمر محمد، أخصائي أمن معلومات رئيسي، وبحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وبحث سبل التعاون المشترك، للعمل على تطوير آليات العمل في المجالات الشرطية والتخصصية كافة. وقدم الرائد المري شرحاً للوفد حول منظومة عمل المركز، ودوره في تعزيز المنظومة الأمنية المعلوماتية لشرطة دبي، وأهمية الالتزام بتطوير السياسات والإجراءات الأمنية بشكل دوري، وحماية الشبكات الداخلية، ووضع نظام لإدارة الأحقيات، وتوفير أنظمة اتصال آمنة، ووضع سياسات وصلاحيات موثقة، مؤكداً ضرورة تطبيق أعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات، والخاصة بتطوير وتنفيذ وتشغيل ومراقبة نظام أمن المعلومات، بهدف تحقيق أقصى فعالية في منظومة العمل. والعمل المستمر على تقييم المخاطر والتأكد من دقة الأنظمة كافة، وتنفيذ برامج توعية لأمن المعلومات. 

شرطة دبي
الإسعاف
أمن المعلومات
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