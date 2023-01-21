ملتقى الرفاعة  يناقش قضايا مجتمعية

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الرفاعة، ومبادرة الروح الإيجابية، ملتقى الرفاعة المجتمعي، في حديقة الكرامة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تعزيز التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع. وشهد الملتقى، العقيد جمعة خلفان المهيري، نائب مركز شرطة الرفاعة، وفاطمة أبوحجير، والنقيب عوض مبارك، منسقو المبادرة، وفريق العمل، وعدد من الضباط. وتضمنت الفعالية، محاضرات توعية قدمتها الإدارة العامة المرور، والإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للمخدرات، ممثلة بمركز حماية الدولي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، إلى جانب عروض للفرقة الموسيقية، والكلاب البوليسية، وفعاليات ترفيهية للجمهور وعروض «الزومبا» واللياقة البدنية، وتسويق لخدمات شرطة دبي، الخاصة بأصحاب الهمم، ومنها لغة الإشارة، وحضر أكثر من 1700 شخص للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المتنوعة. وكرم فريق عمل الملتقى، الفائزين في المسابقات، والشركاء الاستراتيجيين، وهم بلدية دبي، وحدائق دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، ومجلس سفراء الأمان، ومستشفى ادم فيتال، ونادي النصر الثقافي الرياضي و«ناديكوبرا كاي».