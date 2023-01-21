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تكريم فريق عمل مركز المرقبات

تكريم فريق عمل مركز المرقبات
22 يناير 2023 01:32

دبي (الاتحاد)

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كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، فريق عمل مركز شرطة المرقبات الذي حصل مؤخراً على تصنيف 6 نجوم، كأول مركز خدمة في دبي يحصل على هذا التصنيف. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قد كرم في قصر زعبيل بدبي مؤخراً، فريق عمل مركز شرطة المرقبات، لإنجازاته غير المسبوقة. وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن المركز الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الخامس من نوفمبر من عام 2019، يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة ذكي في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة دون تدخل بشري.
وأوضح أن الجهود التي يقوم بها العاملون في المركز كان لها الأثر الكبير في انخفاض معدل الجريمة، وارتفاع نسبة الشعور بالأمن في منطقة الاختصاص، مؤكداً ضرورة الاستمرار وبذل المزيد من الجهد والعطاء لنشر الأمن والأمان. يذكر أن المركز يقدم 27 خدمة ذكية بالكامل بنسبة 100% إلى أفراد الجمهور وبسبع لغات، وأنجز المركز أكثر من 100 ألف معاملة، كما أسهم في رفع مستوى التغطية الأمنية في منطقة المرقبات بنسبة 100% عبر إعادة توزيع الموارد البشرية في منطقة الاختصاص، وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة وصولاً إلى دقيقة ونصف الدقيقة، مبيناً أن المركز حصل أيضاً على نسبة 99.8% في رضا الجمهور، ونسبة 96.5% كأفضل بيئة صديقة لأصحاب الهمم، وقام بزيارته منذ تدشينه 105 وفود من مختلف دول العالم للتعرف على هذه التجربة الرائدة.

خليل إبراهيم المنصوري
شرطة دبي
مركز شرطة المرقبات
محمد بن راشد
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