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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
21 يناير 2023 18:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح لمركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 12:44 والمد الثاني عند الساعة 03:16 والجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:27.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً نهاراً. يحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 22:57 والجزر الأول عند الساعة 16:03 والجزر الثاني عند الساعة 04:54.

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المصدر: وام
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
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