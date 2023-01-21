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رئيس الدولة يهنئ الشعوب المحتفية بالسنة الصينية الجديدة

رئيس الدولة يهنئ الشعوب المحتفية بالسنة الصينية الجديدة
21 يناير 2023 18:12

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم السبت، الشعوب المحتفية بالسنة الصينية الجديدة.

وكتب سموه، على موقع تويتر، "أهنئ الشعوب المحتفية بالسنة الصينية الجديدة.. وأتمنى لها، وللعالم كله، عاماً سعيداً".

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محمد بن زايد
رئيس الدولة
السنة الصينية
تهنئة
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