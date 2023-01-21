محمد بن راشد يزور «أتلانتس ذا رويال» في جزيرة النخلة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم السبت، "أتلانتس ذا رويال" في جزيرة النخلة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خلال زيارة "أتلانتس ذا رويال" في جزيرة النخلة …تحفة معمارية جديدة نضيفها لقطاعنا السياحي .. 6 أبراج يربط بينها جسر مرتفع على مساحة 4 مليون قدم مربع، بواجهات بحرية وحدائق معلقة، وارتفاع 178 متراً.. فخورين بانجازاتنا ..مستمرين في تطوير اقتصادنا ..مرحبين بطريقة استثنائية بزوّارنا».