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رئيس الأمن السيبراني: "عام الإستدامة" يجسد إيمان القيادة بأهمية الحفاظ على البيئة

رئيس الأمن السيبراني: "عام الإستدامة" يجسد إيمان القيادة بأهمية الحفاظ على البيئة
21 يناير 2023 00:31

 قال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" 2023 عاما للاستدامة تحت شعار "اليوم للغد" يجسد الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة وإيمانها الراسخ بأهمية الحفاظ على البيئة لبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

وأضاف سعادته أن دولة الإمارات أدركت مبكرا منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" أهمية العمل المناخي والبيئي وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل عالم خال من الانبعاثات الكربونية والعمل مع شركائها حول العالم في نشر حلول الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة والتحول العملي والواقعي في قطاع الطاقة.

وأشار سعادته إلى أن مبادرات ومشاريع الإمارات الاستراتيجية والمبتكرة رسخت مكانتها دولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي كونها تلعب دورًا حيويًا في إحداث تحول في قطاع الطاقة العالمي بما يسهم في بناء مستقبل يعتمد على طاقة نظيفة وأكثر مراعاة للبيئة.

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وقال إن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "كوب 28" بنهاية العام الجاري يشكل منصة عالمية رائدة تدفع الحوار المناخي العالمي إلى مرحلة التنفيذ في ظل الإدراك المتزايد لآثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مجلس الأمن السيبراني حريص على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالعمل المناخي في الدولة من أجل الحفاظ على المنجزات الوطنية في هذا المجال المهم ودفع الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المبتكرة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الوظائف وتحسين الأحوال الصحية.

وأضاف سعادته أنه سيتم إطلاق مبادرات سيبرانية داعمة لمؤتمر الأطراف كوب 28 سيتم الإعلان عنها قريبا وستركز على معايير الأمن السيبراني الرئيسية بما فيها نشر ثقافة الأمن السيبراني والحوكمة اللازمة لذلك بالإضافة إلى التمارين السيبرانية المعززة لحماية البنى التحتية لمنظومات الطاقة النظيفة.

المصدر: وام
الإمارات
عام الاستدامة
محمد الكويتي
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