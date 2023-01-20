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ثاني الزيودي: الاستدامة محور رئيس في خطط النمو

ثاني الزيودي
21 يناير 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إعلان 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي تجسيداً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل مستدام وأكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة، ويمثل أهمية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، ويعزز من دور  دولة الإمارات الرائد في الاستدامة العالمية. وأضاف معاليه: «تشكل الاستدامة محوراً رئيساً في خطط النمو الاقتصادي للدولة، وسيشهد العام الحالي العديد من الفرص الواعدة والممكنات الجديدة لتعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية للدولة، وتعزيز شراكاتها الدولية في القطاعات والمجالات التي تدعم النمو المستدام».
وتابع معاليه: «نستكمل العمل الوطني المشترك تحت ظل قيادتنا الرشيدة من أجل المضي قدماً نحو المزيد من النمو والازدهار، بما يعزز من البيئة المستدامة لدولة الإمارات، والحفاظ على مكانتها العالمية كمركز عالمي للاستثمار والتجارة».

ثاني الزيودي
عام الاستدامة
الإمارات
الاستدامة
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