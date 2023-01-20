هالة بدري: الاستدامة تحسن جودة الحياة

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية ودعم توجهات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله 2023 «عام الاستدامة» في الإمارات يصب في إطار تعزيز طموحات الدولة الرامية إلى تحسين جودة الحياة. ونوهت إلى أن الإمارات تمكنت من تقديم نموذجٍ متميزٍ في مجال المحافظة على البيئة وصيانة الموارد الطبيعية.

وقالت بدري: «استضافة الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) يجسد رؤاها ونهجها وأهدافها المتعلقة بمجال الاستدامة، ويعبر عن مسؤولياتها في مواجهة التحديات البيئية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة». وأضافت: «تدعم (دبي للثقافة) أجندة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتعزيزها في القطاعات كافة، وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير مشاريع ومبادرات إبداعية وثقافية وتراثية متنوعة تعمل على إبراز تراثنا وتاريخنا المحلي الغني بطريقة مستدامة».