صقر غباش: «عام الاستدامة» تأكيد ريادة الدولة في العمل البيئي والمناخي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، يجسد اهتمام سموه بأن الاستدامة أولوية مهمة لدى دولة الإمارات، ويؤكد ريادة الدولة في الحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، حيث تعتبر الاستدامة من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة، وضمن رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة للمساهمة في توفير فرص نمو مستدام ولمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال معاليه: «إن عام الاستدامة يجسد مسيرة حافله من العطاء من تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث وضعت الدولة التنمية المستدامة ركيزة أساسية في مسيرتها حتى باتت دولة فاعلة في مجال الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية، فكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تحتضن الدولة ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وبأقل تكلفة، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية السلمية في إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة».

وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي، كان وسيظل، حريصاً على العملِ الدؤوب مع المؤسساتِ التنفيذيةِ المعنيةِ في الدولة لتنويعِ مصادرِ الطاقةِ والتحولِ إلى البيئةِ النظيفة».

وأضاف معاليه: «نسعى في (عام الاستدامة) من خلال مساهمة المجلس الوطني الاتحادي في استضافة الاجتماع البرلماني العالمي الذي يعقد على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هذا العام في مدينة إكسبو دبي لتسليط الضوء على الدور الحيوي لدولة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي».