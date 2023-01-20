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سهيل المزروعي: تسارع الخطى نحو الحياد المناخي

سهيل المزروعي
21 يناير 2023 01:13

أبوظبي (وام) 

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أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، يجسد اهتمام سموه البالغ بدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، وسعي الإمارات لتسريع الخطوات نحو الوصول إلى الحياد المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. وأضاف: أن قضية التصدي لظاهرة التغير المناخي تمثل أولوية رئيسة في أجندة القيادة الرشيدة، لذلك نستهدف إطلاق المبادرات والاستراتيجيات والتشريعات، إلى جانب التعاون المشترك محلياً وإقليمياً ودولياً لمواكبة توجهات القيادة الهادفة إلى تعزيز جهود الدولة في معالجة مشكلة التغير المناخي، والاستدامة البيئية. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتبع نهجاً واضحاً للتخطيط لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي، فتم في العام 2017 دراسة خيارات مصادر الطاقة وكيفية توظيفها في جعل مدن الإمارات من بين أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش في المستقبل، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والتي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية السلمية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%. وقال معاليه إن الطاقة النظيفة والمتجددة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للدولة التي تقود الجهود لتبني أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري.

سهيل المزروعي
عام الاستدامة
الحياد المناخي
الإمارات
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