عويضة المرر: «عام الاستدامة» تأكيد على التزام الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، هو تأكيد جديد على التزام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بنهجها ورؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال معاليه في تصريحات بهذه المناسبة، «إن أبوظبي، ودولة الإمارات عامة، تمتلك نموذجاً عالمياً رائداً للاستدامة يتمثل في رؤيتها المستقبلية لدعم أمن الإمدادات وتحول الطاقة وفق نهج يراعي تطبيق معايير الاستدامة في كامل قطاع الطاقة، ومن خلال المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وتبرز جهود أبوظبي من خلال العديد من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة التي تتضمن مجموعة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم، إلى جانب تطبيق ممارسات أكثر استدامة في تحلية المياه، وفي كامل منظومة المياه والطاقة في الإمارة». وأوضح معاليه أن أهمية الإعلان تأتي في مرحلة تستعد فيها دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، حيث تعتبر الإمارات من بين الدول الفاعلة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ومواجهة التغير المناخي، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع ضمن أولوياتها دعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاستدامة.