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الإمارات

محمد المر: «عام الاستدامة» انعكاس طبيعي لرؤية القيادة

محمد المر
21 يناير 2023 01:13

دبي (وام)

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قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، يشكل انعكاساً طبيعياً لرؤية وفكر متفرد ومتطور للقيادة الرشيدة انتقل جيلاً بعد جيل ليستشرف آفاقاً أبعد ويعبر عن مستقبل وحضارة أكثر ازدهاراً واستدامة، انطلاقاً من إيمان كبير بأهمية الحفاظ على البيئة بجميع مكوناتها عبر المبادرات والمشاريع المختلفة. وأضاف معاليه: «إنَّ فوز الإمارات باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي ستقام في عام 2023، خير دليل على نجاح الرؤية والاستراتيجية وتأكيد على التقدير العالمي لجهود الدولة في مكافحة التغير المناخ». وقال معاليه: «شعار هذا العام يؤكد بوضوح أن صنع مستقبل وغد أفضل للأجيال القادمة في جميع القطاعات والمجالات، خاصة الثقافية والمعرفية، يبدأ من اليوم بتضافر وتكاتف وتكامل الجهود بين كل القطاعات والمؤسسات لندعم سوياً رسم ملامح النهضة والاستدامة».

محمد المر
عام الاستدامة
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