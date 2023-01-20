نوال الحوسني: «عام الاستدامة» خطوة عملية للحياد المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، يعطي زخماً غير مسبوق للمبادرات والبرامج والجهود المحلية والإقليمية والدولية في مجال العمل من أجل المناخ، ومواجهة مسببات وتداعيات التغيّر المناخي على المستوى العالمي، والحفاظ على موارد الكوكب، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة التي تجدد ولا تستنفد المقدّرات الطبيعية. وهو يعطي دفعة قوية لمسيرة تحوّل الطاقة وتوجهات تعزيز توليد الطاقة النظيفة والمبادرات الأممية الداعمة لها، لا سيما تلك التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) من مقرها الدائم في أبوظبي. وهو خطوة عملية جديدة على مسار تحقيق دولة الإمارات أهداف استراتيجية الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي كان لها الريادة على مستوى المنطقة بالإعلان عنها عام 2021».

وأضافت: «ونحن نعتز بمبادرة (عام الاستدامة) التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة للدولة على تعزيز العمل المناخي المحلي والعالمي، وجعل الإمارات عاصمةً عالمية للاستدامة ومبادراتها».