السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

نوال الحوسني: «عام الاستدامة» خطوة عملية للحياد المناخي

نوال الحوسني
21 يناير 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: "مستمرون في دعم نمو القطاع السياحي وتوفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين"
الإمارات بطل «خليجي الدواثلون»

قالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، يعطي زخماً غير مسبوق للمبادرات والبرامج والجهود المحلية والإقليمية والدولية في مجال العمل من أجل المناخ، ومواجهة مسببات وتداعيات التغيّر المناخي على المستوى العالمي، والحفاظ على موارد الكوكب، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة التي تجدد ولا تستنفد المقدّرات الطبيعية. وهو يعطي دفعة قوية لمسيرة تحوّل الطاقة وتوجهات تعزيز توليد الطاقة النظيفة والمبادرات الأممية الداعمة لها، لا سيما تلك التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) من مقرها الدائم في أبوظبي. وهو خطوة عملية جديدة على مسار تحقيق دولة الإمارات أهداف استراتيجية الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي كان لها الريادة على مستوى المنطقة بالإعلان عنها عام 2021». 
وأضافت: «ونحن نعتز بمبادرة (عام الاستدامة) التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة للدولة على تعزيز العمل المناخي المحلي والعالمي، وجعل الإمارات عاصمةً عالمية للاستدامة ومبادراتها».

عام الاستدامة
الحياد المناخي
الإمارات
نوال الحوسني
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
عربي ودولي
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
اليوم 15:29
الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
الرياضي
الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©