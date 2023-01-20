منصور بن زايد يوجه بزيادة 8 أشواط لمزاينة مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي ووام (منطقة الظفرة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.. وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بإضافة 8 أشواط لمزاينة مهرجان الظفرة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لحفظ التراث ودعماً لمُلاك الإبل، وتشجيعهم على اقتناء أهم السلالات، وفتح المجال أمام أكبر عدد من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في مهرجان الظفرة.

وقد وجه سموه بإضافة 8 أشواط لسن المفاريد والحقايق، ضمن فئتي المحليات والمجاهيم، في مزاينة مهرجان الظفرة بدورته ال16 التي تقام في الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2023 ليرتفع عدد الأشواط إلى 101 شوط، وليصبح عدد الجوائز 947 جائزة، بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليوناً و212 ألف درهم. وبهذه الزيادة أصبح مجموع الأشواط المخصَّصة لفئة الإبل المحليات 42 شوطاً، وفئة الإبل المجاهيم 39 شوطاً، إضافة إلى 6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، و6 أشواط لمسابقة إبل المحالب، إلى جانب جائزتي بيرق الإمارات بقيمة 6 ملايين درهم لفئتي المحليات والمجاهيم.

إلى ذلك، تنطلق غدا فعاليات المحطة الأخيرة من مهرجان الظفرة في دورته 16 بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري وسط استعدادات مكثفة من أشهر ملاك الإبل لخوض منافسات أشواط الظفرة المختلفة في فئتي المحليات والمجاهيم.



محالب المحليات

وأعلنت اللجنة المنظمة عن موعد دخول الإبل المشاركة في مسابقة المحالب محليات اليوم «السبت» وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى التاسعة وذلك ضمن منافسات مسابقة المحالب التي تنظمها اللجنة المنظمة ضمن مسابقات مهرجان الظفرة وتضم العديد من المسابقات والفعاليات التراثية المصاحبة في ختامي مهرجان الظفرة، ومنها (مسابقة الصيد بالصقور، ومسابقة المحالب، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة اطرح القعود)، إضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والسوق الشعبي والأسواق الخارجية (شارع المليون) ومكشات الظفرة، التي تعكس شغف الإماراتيين خاصة وشعوب منطقة الخليج العربية بشكل عام.

ويواصل سوق الظفرة التراثي استقبال الزوار يومياً من 4 مساءً إلى 10 ليلاً، مقدماً لهم فعاليات شيقة ومتنوعة في المسرح والساحة الرئيسية ومجلس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية والمكشات النسائي والمطاعم المتنقلة والمحلات المتنوعة التي تعكس شغف الإماراتيين خاصة وشعوب منطقة الخليج العربية بشكل عام، إلى جانب الأسواق الخارجية على امتداد شارع المليون.

180 محلاً وعربة طعام متنقلة

يضم السوق أكثر من 180 محلاً وعربة طعام متنقلة، والتي تقدم المنتجات الإماراتية والخليجية التقليدية، والعطور والبخور والملابس والأدوات المنزلية والتحف الفنية، وأدوات الرحلات والتخييم والعديد من المنتجات التراثية المتنوعة، إذ يستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساءً، وذلك حتى 31 يناير الجاري.

ويشهد السوق يومياً فعاليات ومسابقات للجمهور من خلال المسرح، وأجنحة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومسابقات الحرف اليدوية والطبخ الشعبي، إلى جانب ركن القهوة العربية والحظيرة التي تعكس للزائر جانب من الموروث الإماراتي.

ويتزين السوق بالمنتجات التراثية يدوية الصنع التي تصنعها حاميات التراث، إذ تجذب هذه المنتجات الزوار وتبهرهم بألوانها وأشكالها المميزة والتي تصنع أمام أعينهم، ويسهم السوق على إبراز الصناعات التقليدية والترويج لها.

ويحتضن السوق ركن الجاليات، والذي يحتوي على محلات متنوعة تعرض منتجات عدد من الدول العربية وغير العربية، وتستعرض المأكولات والمشروبات والملابس وغير ذلك مما يرتبط بتراث وحياة أبناء هذه الدول.