«الصحة - أبوظبي» تتعاون مع مركز جنيف للاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز جنيف للاستدامة، المؤسسة المدعومة من الاتحاد الدولي للمستشفيات والتي تركز على تمكين منشآت وخدمات الرعاية الصحية من التغلب على تحديات الاستدامة من خلال تزويد قطاع الرعاية الصحية بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية.

وبموجب الاتفاقية، سينظم مركز جنيف للاستدامة جلسات تدريبية حول الاستدامة، وسيتيح الوصول إلى الأدوات اللازمة لتسريع جهود الاستدامة، إلى جانب تقديم الدعم التدريبي والاستشاري لكوادر الرعاية الصحية في أبوظبي ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم على الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الصحة - أبوظبي لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، إذ ستسهم في تمكين القطاع من تحقيق أهدافه المرتبطة بالاستدامة من خلال تأسيس نظم مستدامة ومرنة للشؤون المناخية وصقل إمكانات ومهارات الأطراف المعنية والعاملين في القطاع.

وبحضور الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وقع الاتفاقية كل من هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية ممثلاً عن الدائرة وسونيا روسشنيك، المدير التنفيذي لمركز جنيف للاستدامة.

وفي هذا السياق، قالت هند مبارك الزعابي: «نتطلع في دائرة الصحة - أبوظبي قدماً إلى العمل جنباً إلى جنب مع مركز جنيف للاستدامة، في إطار أهداف طموحة قائمة على تحسين كفاءة واستدامة منشآت الرعاية الصحية في الإمارة، بما يسهم في الارتقاء وتطوير منظومة الرعاية بأسرها في أبوظبي. نحرص في الدائرة على إبرام علاقات شراكة مع الخبراء العالميين للمساهمة في أثراء مسيرة قطاع الرعاية الصحية المتميزة في أبوظبي، ترسيخاً لمكانتها كوجهة عالمية للرعاية الصحية وعلوم الحياة».

من جانبها قالت سونيا روسشنيك: «أسس الاتحاد الدولي للمستشفيات مركز جنيف للاستدامة بهدف واضح، وهو بناء قطاعات صحة قوية ومستدامة لمستقبل محايد كربونياً. يأتي ذلك بدعم جميع مؤسسات الاتحاد الدولي للمستشفيات. نثمن الدور الريادي لدائرة الصحة - أبوظبي ونسعى لتقديم كل سبل الدعم لخططهم المستقبلية الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية، ولمساعدة المرضى وحماية كوكب الأرض».