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الإمارات

سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية عُمان

سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية عُمان
21 يناير 2023 01:12

مسقط (وام)

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قدَم معالي محمد بن نخيرة الظاهري نسخة من أوراق اعتماده، إلى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، سفيراً لدولة الإمارات لدى السلطنة، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية في مسقط. ونقل معالي الظاهري إلى معالي البوسعيدي خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب عُمان مزيداً من التقدم والازدهار.
وأكد معاليه بذل كافة الجهود لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين. 
من جانبه حمل معالي البوسعيدي معالي الظاهري تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مشيداً بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بسلطنة عُمان. وأعرب معالي البوسعيدي عن تمنياته لمعالي الظاهري بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة.

الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
سلطنة عمان
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