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الإمارات

سفير الإمارات يحضر حفل استقبال رئيس ألبانيا بمناسبة العام الجديد

سفير الإمارات يحضر حفل استقبال رئيس ألبانيا بمناسبة العام الجديد
21 يناير 2023 01:12

تيرانا (وام)

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حضر سليمان حامد المزروعي، سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا، حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه فخامة بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، لأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لديها، بمناسبة العام الجديد.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية ألبانيا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
ألبانيا
سليمان حامد المزروعي
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