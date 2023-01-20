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جامعة دبي تحصل على «كرسي اليونسكو»

جامعة دبي تحصل على «كرسي اليونسكو»
21 يناير 2023 01:12

دبي (الاتحاد)

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حصل مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي على «كرسي اليونسكو» في الدراسات المستقبلية: «أنظمة الاستشراف لمستقبل مزدهر»، ويعد هذا الإنجاز هو الأول والوحيد لمؤسسة تعليمية في دولة الإمارات تحصل على هذا اللقب، وسيحمل المركز هذا اللقب لمدة أربع سنوات إلى منتصف عام 2026، حيث يحمل الدكتور فواز أبو سته، مدير الأبحاث بالمركز لقب «كرسي اليونسكو» ويشاركه في اللقب الدكتور سعيد الظاهري   وخلال هذه المدة تتركز خطة عمل المركز على تعزيز دور استشراف المستقبل والدراسات المستقبلية محلياً وعالميا، من خلال سلسلة من المحاضرات والشراكات والبرامج التي تركز على عمل دراسات مستقبلية مع المراكز العالمية الأخرى المتخصصة في استشراف المستقبل والمعتمدة لدى منظمة اليونسكو.

دبي
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جامعة دبي
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