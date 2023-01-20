«أسرية الاستشاري» تطلع على دور «أطفال الشارقة» في تنمية المواهب

الشارقة (وام)

اطلعت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على ما تقدمه «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين من دور فاعل في تنمية مواهب وقدرات الأطفال وتنشئة أجيال تسهم في خدمة مجتمعها من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة ومتخصصة تتميز بالإبداع والابتكار وتعزز من الهوية الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر لأطفال الشارقة في مركز الطفل في منطقة القرائن بمدينة الشارقة.

ضم وفد لجنة الأسرة من المجلس الاستشاري فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة وعدداً من أعضائها، وكان في استقبالهم نورة الشامسي نائب مدير أطفال الشارقة وعدد من الموظفين.

وأكدت فاطمة علي المهيري خلال اللقاء حرص اللجنة على الوقوف على البرامج المقدمة لشريحة الأطفال وفرص استفادتهم من الخطط والمسارات المتنوعة في أطفال الشارقة في ظل دعم ورعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للطفولة في إمارة الشارقة.