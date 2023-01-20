استفادة 445 طالباً مرشحاً من برامج أكاديمية شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، على إنجازات وإحصاءات أكاديمية شرطة دبي، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء أحمد محمد رفيع أن أكاديمية شرطة دبي، تمكنت منذ تأسيسها من تحقيق نقلة نوعية في مستوى برامجها التعليمية والتدريبية، وخرّجت طلبة متميزين أضافوا لشرطة دبي ولكافة المؤسسات التي انضموا للعمل فيها.

واطلع اللواء رفيع على أهم الممكنات التي أسهمت في تحقيق أهداف الأكاديمية لعام 2021، باستفادة 445 طالباً مرشحاً من برامج الأكاديمية، و109 طلاب من الدراسات المسائية، و176 طالباً من الدراسات العليا، الأمر الذي أسهم في تحقيق المؤشر الرئيس للتعليم بنسبة 111.5%، وتدريب 621 من الطلبة المرشحين و435 من منتسبي الدورات التأسيسية، وهو ما أسهم في تحقيق المؤشر الرئيس للتدريب بنسبة 101.42%، إضافة إلى المشاريع التحسينية والمعرفية لعام 2021، ونماذج من الابتكارات الأكاديمية.

وتعرف اللواء أحمد رفيع على أهم إنجازات أكاديمية شرطة دبي في مجالي التعليم والتدريب، والتي تمثلت في حصول الأكاديمية على مواصفة الايزو 21001 لجودة المؤسسات التعليمية، وأول أكاديمية شرطية تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل 2019-2020-2021، والحصول على المركز الأول كأفضل بيئة عمل لجيل الألفية (جيل الشباب) لعام 2022 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأول أكاديمية شرطية تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل على مستوى الشرق الأوسط.

وفي المجال التدريبي، حصلت الأكاديمية على اعتماد برنامج الفك والتركيب الذكي من قبل شركتي سيج النمساوية وشركة جلوك الأميركية، ودرع بطولة وزارة الداخلية في مجال الرماية، وفوز إحدى الموظفات بالمركز الأول في بطولة الشيخة هند للعنصر النسائي (فئة الكروس فيت)، وجائزة الفكر الشرطي IPSA على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.