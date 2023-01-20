السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تعرض دورياتها القديمة في «الحصن»

شرطة أبوظبي تعرض دورياتها القديمة في «الحصن»
21 يناير 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
محمد بن راشد: "مستمرون في دعم نمو القطاع السياحي وتوفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين"

عرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي دوريتي الشرطة القديمة من نوع لاندروفر بمهرجان الحصن في أبوظبي، الأولى باللون الأخضر والثانية باللون العنابي (دم الغزال) وقد استخدمت سابقاً للقيام بمهام وواجبات الشرطة.
وكانت من مهام الشرطة تنفيذ أوامر الحاكم وحراسة القصر ومراقبة السوق وغيرها من الواجبات المنوطة بها في حفظ الأمن والأمان، وظل قصر الحصن صرحاً شامخاً إلى يومنا الحالي.
وارتدى عناصر من الدوريات الراجلة خلال مشاركتهم في المهرجان الزي الشرطي القديم الأول باللون الرملي لتعريف الجمهور بطريقة حراسة السوق القديم سابقًا في أبوظبي.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
مهرجان الحصن
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
عربي ودولي
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
اليوم 15:29
الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
الرياضي
الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©