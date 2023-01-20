شرطة أبوظبي تعرض دورياتها القديمة في «الحصن»

أبوظبي (الاتحاد)

عرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي دوريتي الشرطة القديمة من نوع لاندروفر بمهرجان الحصن في أبوظبي، الأولى باللون الأخضر والثانية باللون العنابي (دم الغزال) وقد استخدمت سابقاً للقيام بمهام وواجبات الشرطة.

وكانت من مهام الشرطة تنفيذ أوامر الحاكم وحراسة القصر ومراقبة السوق وغيرها من الواجبات المنوطة بها في حفظ الأمن والأمان، وظل قصر الحصن صرحاً شامخاً إلى يومنا الحالي.

وارتدى عناصر من الدوريات الراجلة خلال مشاركتهم في المهرجان الزي الشرطي القديم الأول باللون الرملي لتعريف الجمهور بطريقة حراسة السوق القديم سابقًا في أبوظبي.