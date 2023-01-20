شرطة الشارقة تستقبل وفداً من «هيئة المطار»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل المقدم سامح الحليان، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء‏ بشرطة الشارقة، وفداً من هيئة مطار الشارقة الدولي‎، برئاسة ليلى علي الهرمودي‎ ‎مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالهيئة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في العمليات والخدمات المرتبطة بقسم التميز المؤسسي. واطلع الوفد الزائر، على أفضل الممارسات المتبعة بشرطة الشارقة في مجال التميز المؤسسي، كما اطلع على ‏آلية المتابعة والتطوير بالقيادة، وآلية تطبيق المقارنات المعيارية، ونتائج تطبيقها، وتم عرض أبرز الجوائز الداخلية والخارجية التي حصلت عليها شرطة الشارقة، منها جائزة وزير الداخلية للتميز، وجوائز التميز في القيادة العامة لشرطة الشارقة.