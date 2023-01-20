السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة الشارقة تستقبل وفداً من «هيئة المطار»

سامح الحليان يستقبل وفد هيئة مطار الشارقة (من المصدر)
21 يناير 2023 01:12

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: "مستمرون في دعم نمو القطاع السياحي وتوفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين"
الإمارات بطل «خليجي الدواثلون»

استقبل المقدم سامح الحليان، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء‏ بشرطة الشارقة، وفداً من هيئة مطار الشارقة الدولي‎، برئاسة ليلى علي الهرمودي‎ ‎مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالهيئة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في العمليات والخدمات المرتبطة بقسم التميز المؤسسي. واطلع الوفد الزائر، على أفضل الممارسات المتبعة بشرطة الشارقة في مجال التميز المؤسسي، كما اطلع على ‏آلية المتابعة والتطوير بالقيادة، وآلية تطبيق المقارنات المعيارية، ونتائج تطبيقها، وتم عرض أبرز الجوائز الداخلية والخارجية التي حصلت عليها شرطة الشارقة، منها جائزة وزير الداخلية للتميز، وجوائز التميز في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
مطار الشارقة
هيئة مطار الشارقة
مطار الشارقة الدولي
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
عربي ودولي
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
اليوم 15:29
الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
الرياضي
الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©