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«المفقودات» في شرطة دبي يفوز بجائزة معرض «إنترسك»

«المفقودات» في شرطة دبي يفوز بجائزة معرض «إنترسك»
21 يناير 2023 01:13

دبي (الاتحاد)

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حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، جائزة معرض ومؤتمر «إنترسك 2023» للأمن والسلامة، في فئة التميز في خدمة ورفاهية المجتمع، وذلك عن «نظام المفقودات والمعثورات الذكي»، الحائز على الاعتماد العالمي في الابتكار، والمرتبط مع القطاعات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاعات العامة والخاصة، وجميع شرائح المجتمع بصورة ذكية ومُبتكرة. وتمنح جائزة مؤتمر «إنترسك 2023» للأمن والسلامة إلى للجهات الرائدة في تطبيق منظومات الذكاء الاصطناعي والمبادرات الابتكارية في التحول الرقمي لخدمة المجتمع ورفاهيته في مختلف القطاعات لديها.
وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن الحصول على الجائزة، يُعد إنجازاً نوعياً وإضافياً إلى شرطة دبي، ويأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطبيق أحدث الابتكارات والأفكار الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات بطريقة ذكية وسهلة.

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