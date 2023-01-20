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متحف شرطة دبي يستقبل 4476 زائراً

متحف شرطة دبي يستقبل 4476 زائراً
21 يناير 2023 01:12

دبي (الاتحاد)

استقبل متحف شرطة دبي 4476 زائراً خلال العام الماضي، بينهم 1337 زائراً ميدانياً لمقر المتحف، و3139 زائراً من خلال الجولة الافتراضية التي يوفرها تطبيق شرطة دبي الذكي على الهواتف النقالة، في حين بلغ عدد زوار المتحف خلال عام 2021، 3698 بينهم 3297 ميدانياً و401 افتراضياً.
وأكد العميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، أن متحف شرطة دبي يسهم في تعزيز معرفة أفراد المجتمع من مختلف فئاته بالتاريخ الشرطي المهم للقيادة العامة لشرطة دبي والهوية المؤسسية لها منذ فترة التأسيس عام 1956.

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وأشار العميد المنصوري إلى أن متحف شرطة دبي ينقل تجربة رائدة واستثنائية إلى زواره عن التاريخ الحافل لرجال الأمن، ويروي لهم قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية.
ولفت العميد المنصوري إلى أن المتحف شهد مؤخراً تعديلات جديدة عليه عبر إضافة السينما الرقمية، وقاعة خاصة تعرض المشاركات المجتمعية، إلى جانب قاعة توثق مسيرة شرطة دبي الحافلة بالعطاء، وقاعة لعرض الأسلحة والأجهزة المستخدمة منذ تأسيس القوة، وقاعة مخصصة لعرض بعض القضايا المضبوطة من قبل شرطة دبي، وطرق الكشف عنها سواء في مجال مكافحة المخدرات أو التزوير أو غيرها.

متحف شرطة دبي
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شرطة دبي
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