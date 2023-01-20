5 أسباب لزيارة «مخيم بحيرة الوثبة» هذا الشتاء

هالة الخياط (أبوظبي)

يوفر مخيم بحيرة الوثبة الذي افتتحته دائرة البلديات والنقل، فبراير الماضي، 5 أسباب لزيارته والاستمتاع بالأجواء الشتوية بالمكان الذي يتيح فرصة التخييم في الطبيعة، وقضاء أفضل الأوقات مع العائلة، واستخدام المرافق الرياضية لنمط حياة صحي، ورسم أفضل الذكريات مع العائلة والأصدقاء في مواقع النزهة والشواء.

ويوفر المخيم لسكان أبوظبي وجهة جديدة مميزة وآمنة للتخييم والتنزه، تضاف إلى الوجهات الترفيهية والطبيعية العديدة التي تحتضنها العاصمة أبوظبي.

ويجذب المخيم الكثير من رواد ومحبي الطبيعة والعائلات، سواءً كانوا من عشاق المغامرة الذين يستمتعون بمناطق الجذب الجديدة، أو أحد مستخدمي ورياضيي مضمار بحيرة الوثبة للدراجات الذين سيتمكنون من التواصل مع محيطهم من خلال المنظر المذهل الذي يجمع رمال الصحراء الذهبية بالماء.

ويعتبر مخيم بحيرة الوثبة جزءاً من استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تطوير البنية التحتية، وتوفير المرافق والخدمات المجتمعية المستدامة بطريقة مبتكرة تساهم في ازدهار المجتمع وسعادته، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة واحدةً من أفضل الأماكن للحياة والعمل عالمياً. ويبعد موقع التخييم الجديد في بحيرة الوثبة 45 دقيقة بالسيارة من قلب مدينة أبوظبي، ويوفر مجموعة متنوعة من أنواع المساحات الرياضية والترفيهية لجميع أفراد المجتمع، فضلاً عن مجموعة من أماكن التخييم ذاتية الخدمة. والمساحات المخصصة لمركبات التخييم، يصل عرضها إلى 8 أمتار، وتسمح للمركبات بمختلف أنواعها بالوصول إلى مواقع التخييم والوجهات المختلفة في منطقة البحيرة. ويقدم مشروع «مخيم بحيرة الوثبة» المزيد من الفرص والأنشطة لسكان وضيوف أبوظبي من خلال التوسع في منطقة بحيرة الوثبة، حيث عملت دائرة البلديات والنقل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى توفير الحماية الكاملة للبيئة الطبيعية المحيطة بالمنطقة والتي تجمع الصحراء مع البحيرة بأسلوب مذهل.

ويوفر المشروع 13 موقعاً مميزاً للتخييم بجانب البحيرة أو الصحراء تتسع لأكثر من 120 شخصاً، مع إمكانية نصب الخيام أو استخدام المركبات الترفيهية ضمن محيط طبيعي آخاذ. ويشتمل المخيم أيضاً على 24 موقعاً مخصصاً للنزهات والشواء، و3000 متر مربع من المناطق المخصصة للأنشطة والفعاليات الترفيهية تتسع لأكثر من 500 زائر يومياً.

ويضيف المشروع المزيد من الفعاليات والأنشطة الرياضية لضيوفه، تتضمن مسارات مخصصة للمشي والجري حول البحيرة بطول 1400 متر، ومضمار متعرج للدراجات بطول 1200 متر، مع مركز تأجير لأنشطة عدة، وملعبي كرة طائرة، و7 ملاعب لفعاليات مختلفة، بالإضافة إلى ممشى طافٍ على المياه، ومنصتي مراقبة للطبيعة والتصوير للاستمتاع بالمناظر الخلابة للموقع. وتستضيف الوجهة الجديدة في أبوظبي مجموعة من الأنشطة التجارية والمرافق الخدمية ضمن المشروع مثل مساحة مخصصة لـ 10 عربات للطعام، وكافيهات، وخدمات الإيجار، ومسارات ومواقف مخصصة للسيارات والمركبات، ووحدة للإسعافات الأولية، ودورات المياه. وتوفر مواقع التخييم الجديدة مجموعة من الأنشطة والاستخدامات المختلفة لكل من سكان أبوظبي وضيوف الإمارة على حد سواء، من خلال تقديم تجربة مغامرات متكاملة في قلب الطبيعة الساحرة لصحراء أبوظبي، تربط محبي الطبيعة والأنشطة الخارجية بالموقع المميز لبحيرة الوثبة الذي يضيف إلى مضمار بحيرة الوثبة للدراجات، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعزز من صحة ورفاهية السكان وارتباطهم بالبيئة الطبيعية المحيطة.