أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى أهمية المساهمة في الحفاظ على المظهر العام للمدينة من خلال الالتزام بمواجهة كافة أنواع المشوهات، وتعزيز المشهد الجمالي للمرافق العامة.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها البلدية ممثلة بمركز بلدية الشهامة بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، هيئة البيئة- أبوظبي ودائرة التربية والتعليم، والتي جاءت تحت عنوان «أرى مدينتي أجمل» في حديقة الباهية، بهدف الارتقاء بالمظهر الجمالي العام للمدينة، وتحفيز أفراد المجتمع للمحافظة على المرافق العامة والترفيهية.

كما استهدفت الفعالية مواجهة مشوهات المظهر العام، وذلك ضمن إطار جهود البلدية المتواصلة لتعزيز البيئة والمظهر الجمالي لجميع المرافق العامة، والحد من المشوهات العامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن استخدام المرافق الخدمية والترفيهية والحفاظ عليها.

وتضمنت فعالية «أرى مدينتي أجمل» العديد من الفقرات وورش العمل والمحاضرات التثقيفية الخاصة بالارتقاء بالمظهر العام، واستهدفت مختلف فئات المجتمع.

وقدمت هيئة البيئة – أبوظبي محاضرة توعوية حول أهمية الحفاظ على أشجار القرم وتنميتها، وضرورة هذه الأشجار لدعم النظم البيئية المحلية في إمارة أبوظبي.

وحرصت البلدية في ختام الفعالية على إجراء استبيان جماهيري لاستطلاع أراء المجتمع بشأن الخدمات، والمرافق العامة والمظهر العام.