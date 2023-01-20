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«تريندز» و«الدولية للصليب الأحمر» يبحثان التعاون

الجانبان خلال اللقاء (من المصدر)
21 يناير 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد) 

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بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر في أبوظبي سبل التعاون البحثي المشترك، خاصة في مجال التدريب والتأهيل وتعزيز ثقافة العمل الإنساني الدولي عبر تنظيم فعاليات ومؤتمرات وحلقات نقاشية بما يخدم استراتيجية الجانبين وعملهما، من أجل خلق بيئة معرفية عالمية مستنيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عوض البريكي رئيس قطاع تريندز جلوبال بتريندز، بحضور عدد من الباحثين الشباب، مع الدكتور جان فرانسوا كويجينر، كبير المستشارين القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي قام بزيارة إلى مقر المركز في أبوظبي، حيث أطلعه على طبيعة عمل تريندز ودوره البحثي العالمي وجهوده العلمية وإصداراته البحثية المتنوعة، مشيراً إلى أن تريندز كمؤسسة بحثية مستقلة يعمل على تعزيز شراكاته الأكاديمية والاستراتيجية العالمية والانفتاح على الجهات الدولية الفاعلة للتعاون معها، منوهاً بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكانتها العالمية. وأكد الجانبان أهمية البحث العلمي باعتباره طريق المعرفة الموثقة، وشددا على تعظيم دوره في دعم الخطط والمشاريع الإنسانية العالمية. كما اتفقا على أن العمل الإنساني نهج إنساني عالمي يرسخ قيم البذل والعطاء في العالم أجمع. وقد تم خلال الاجتماع بحث إمكانية التعاون البحثي، وفي مجالات التدريب واستطلاعات الرأي، كما تم عقد جلسة حوارية ضمت عددًا من باحثي وباحثات تريندز الشباب تركزت حول العمل الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في تنفيذه. وأوضح الدكتور جان فرانسوا كويجينر أهمية العمل الإنساني في مواجهة التحديات بكافة أنواعها، كما بين دور اللجنة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة في مختلف أنحاء العالم، وشدد على أهمية التعاون الدولي والعمل الجماعي من أجل خير البشرية والإنسان أينما وجد، مشيدًا في هذا الصدد بدور دولة الإمارات كشريك مهم للصليب الأحمر في القضايا الإنسانية الملحّة إقليميًا وعالميًا.
كما تطرق إلى أهمية التدريب واستطلاعات الرأي والبحث العلمي بشكل عام في دعم جهود المنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق أسس علمية ورؤية واضحة مدروسة.

مركز تريندز
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أبوظبي
الصليب الأحمر
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