السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان الجابر : "عام الاستدامة" يعكس الرؤية السّديدة للقيادة الرشيدة

سلطان الجابر : "عام الاستدامة" يعكس الرؤية السّديدة للقيادة الرشيدة
20 يناير 2023 18:06

أكّد معالي الدّكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، أن إعلان 2023 عاما الاستدامة يعكس الرؤية السّديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ويأتي استمرارًا للخطوات العملية الفاعلة التي تتخذها الدولة منذ تأسيسها لتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات، كما يمهّد هذا الإعلان الطريق لدفع جهود العمل المناخي العالمي وخلق فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام.
وقال معاليه إن عام الاستدامة يجسد مسيرة طويلة قادتها دولة الإمارات لصياغة مستقبل مستدام محليًا وإقليميًا وعالميًا،انطلقت بدايةً على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحظيت بدعم ومتابعة القيادة حتى أصبحت الإمارات اليوم من أوائل الدول التي تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع الصّناعات، وتكرّس جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع جوانب قطاعاتها الاقتصادية، وتعمل كمُحرّكٍ رئيسيٍّ في مجالات العمل المناخي كافّة.

وعلى مدى السنوات الـ 16 الماضية، رسخت الدّولة مكانتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ممّا مكّنها من حشد إجماع عالمي أفضى إلى اختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف 'COP28' في شهر نوفمبر القادم 2023".
وأضاف: "نسعى في "عام الاستدامة" إلى جعل مؤتمر الأطراف 'COP28'، الذي سيعقد في دولة الإمارات، الأكثر شمولًا واحتواءً وتمثيلًا للجميع، وأن يشكّل نقلة نوعية في العمل المناخي وجسرًا للحوار والتعاون وبناء الشراكات.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: "مستمرون في دعم نمو القطاع السياحي وتوفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين"
الإمارات بطل «خليجي الدواثلون»

وكلّنا ثقة بأن هذا العام سيكون استثنائيًا وحافلًا بالفعاليات المؤثرة في مجالات الاستدامة والجهود المناخية العالمية، حيث بدأته دولة الإمارات بأسبوع أبوظبي للاستدامة، وسيكون نجاح استضافة مؤتمر الأطراف "COP28" إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الدولة الحافل بمبادرات الاستدامة وجهود العمل المناخي الفعّالة".

المصدر: وام
سلطان الجابر
الإمارات
عام الاستدامة
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
عربي ودولي
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
اليوم 15:29
الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
الرياضي
الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©