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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
20 يناير 2023 17:15

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على البحر والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الثاني عند الساعة 01:53 والجزر الأول عند الساعة 18:58 والجزر الثاني عند الساعة 05:34 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 21:34 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 14:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:14.

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