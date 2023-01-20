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الإمارات

رئيس الدولة: سيكون 2023 «عاماً للاستدامة» في الإمارات

رئيس الدولة: سيكون 2023 «عاماً للاستدامة» في الإمارات
20 يناير 2023 11:27

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الجمعة، أن 2023 سيكون عاما للاستدامة في الإمارات.

وكتب سموه على موقع تويتر «بإذن الله سيكون 2023»عاما للاستدامة«في دولة الإمارات يواكب استضافتنا ل»كوب 28".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
كوب 28
الاستدامة
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