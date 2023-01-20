السبت 21 يناير 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في أوكرانيا
«قمة رامشتاين».. فشل الاتفاق على منح كييف دبابات ثقيلة
تونس.. «النهضة» تسعى لتجاوز فشلها بالتحريض
«زوارق الموت» في لبنان.. رحلة بلا عودة
اليمن أكبر حقل ألغام في العالم بفعل الإرهاب «الحوثي»
دعوة إماراتية لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب
حكومة الوحدة الليبية تدعو لـ«وزاري عربي» في طرابلس
العراق: نسعى إلى علاقات جيدة مع الجميع
محتجون يقطعون طريق البرلمان اللبناني تضامناً مع نواب معتصمين
الرئيس الصربي يستبعد حرباً مع كوسوفو
إجلاء المئات إثر حريق هائل في سيؤول
الأمم المتحدة: بعثة حفظ السلام بمالي في «وضع حرج»
الحكومة الصومالية: مقتل 7 جنود بهجوم إرهابي
فيضانات عارمة في صربيا وكوسوفو
لبنان: دفع متأخرات الأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت
محمد بن زايد: الاستدامة قضية جوهرية في مجتمعنا منذ القدم
الإمارات.. جهود رائدة في نشر حلول الاستدامة وحماية المناخ
«الاستدامة».. ريادة إماراتية لمستقبل مشرق للبشرية
منصور بن زايد يوجه بزيادة 8 أشواط لمزاينة مهرجان الظفرة
«الموارد البشرية والتوطين»: مكاتب الاستقدام تتحمل تكلفة الفحوصات الطبية للعمالة المساعدة قبل دخول الدولة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة: سيكون 2023 «عاماً للاستدامة» في الإمارات
رئيس الدولة: سيكون 2023 «عاماً للاستدامة» في الإمارات
20 يناير 2023 11:27
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الجمعة، أن 2023 سيكون عاما للاستدامة في الإمارات.
وكتب سموه على موقع تويتر «بإذن الله سيكون 2023»عاما للاستدامة«في دولة الإمارات يواكب استضافتنا ل»كوب 28".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا».
أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: الاستدامة قضية جوهرية في مجتمعنا منذ القدم
الإمارات.. جهود رائدة في نشر حلول الاستدامة وحماية المناخ
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
كوب 28
الاستدامة
الأكثر قراءة
الإمارات
«الموارد البشرية والتوطين»: مكاتب الاستقدام تتحمل تكلفة الفحوصات الطبية للعمالة المساعدة قبل دخول الدولة
اليوم 01:14
دنيا
وفاة نجم السوشيال ميديا الكوميدي عزيز
19 يناير 2023
عربي ودولي
نيبال تكشف معلومات عن أسباب تحطم الطائرة المنكوبة
17 يناير 2023
آخر الأخبار
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
عربي ودولي
إزالة شظايا حوض أسماك في فندق ببرلين بعد وقوع حادث
اليوم 15:29
الرياضي
الإيطالي جوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©